Serie A, Stramaccioni: 'Inter e Napoli favorite per lo scudetto, il Milan...'

Milan senza Champions ha più rimpianti delle altre? "Credo che le prime quattro di rimpianti ne abbiano tutte: il Milan per i punti persi con le piccole, il Napoli per il rendimento in trasferta, l’Inter per le partite dominate e perse, la Roma per alcuni errori pagati molto cari negli scontri diretti".

Come gol subiti sono tutte allo stesso livello, mentre il conto delle reti fatte dice che l’Inter ne ha segnate 10 più del Milan e 12 più del Napoli. Quanto inciderà l’avere il miglior attacco? "Questo è un altro dato interessante che testimonia l’equilibrio: delle prime sei, tutte tranne la Roma, che ha la miglior difesa, hanno preso esattamente fra 13 e 14 gol. Incredibile. L’Inter invece è senza rivali in attacco".

Il Napoli lontano dal Maradona è un’altra squadra: come si risolve il problema trasferta? "La spinta del Maradona è un fattore innegabile, ma il problema è la palese differenza di personalità della squadra nell’imporre il proprio calcio in trasferta. Solo a Roma il Napoli ha giocato un primo tempo dominante come di solito fa in casa. Da questo punto di vista il recupero di Lukaku può aiutare Conte ed alzare il contributo di leadership lontano da Napoli".

Chivu è ora primo da solo: sul lungo periodo, avere una maggiore esperienza in panchina diventerà determinante o no? "Cristian sta lavorando benissimo sul campo e sulla testa della squadra. L’Inter è sicuramente in un buon momento da tutti i punti di vista. Oggi in questo mini break pre Supercoppa mi sembra quella che sta meglio anche se ha un calendario terribile al rientro con Atalanta, Bologna e Napoli (più il Parma ) in 15 giorni".

L’Inter fa fatica nei big match, il Milan invece arranca con le piccole… Quali sono i punti persi che peseranno di più a fine campionato? "Ora mi sembrano pesare più quelli del Milan per l’andamento delle partite. Nel senso che l’Inter nelle sue sconfitte non ha mai demeritato giocando sempre buone gare. Ma il Milan ha dalla sua due elementi molto importanti: il primo è che gioca una volta a settimana, il secondo è che la reputo molto più migliorabile sul mercato rispetto all’Inter".

Questa lotta scudetto si può archiviare come corsa a tre? "Se Roma e Juve decidessero di intervenire sul mercato per migliorare la qualità dei primi undici potrebbero rientrarci. Altrimenti sarà difficile".

In questo quadro, chi è il favorito? "Vedo Inter e Napoli favorite allo stesso livello. Ma i nerazzurri finora mi hanno convinto globalmente di più. Il Milan è il terzo 'incomodo', con un grande allenatore e il vantaggio di non avere le coppe. Ma ha bisogno di almeno una punta, se non due. Se resterà attaccato alla vetta fino al derby di marzo però... nulla sarà impossibile".