L'ex giocatore e capitano del Milan Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici. L'ex rossonero ha parlato di diverse tematiche, soffermandosi anche sulle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare, dopo 18 anni tra giovanili e prima squadra, il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Calabria sul suo addio

Le ragioni dietro al suo addio: “Dopo anni e anni tra il Vismara e Milanello, persone conosciute alle quali voglio bene e dopo aver condiviso così tanto mi è dispiaciuto andar via per degli episodi spiacevoli. Quei momenti penso abbiano rovinato un pochino la mia immagine, non facendo nemmeno nulla di male… Chi mi conosce davvero sa come sono, ho il mio carattere, ci ho messo e metto sempre la faccia e il cuore, ci tenevo particolarmente ovviamente, ero capitano. Tanti poi si sfogavano con me.