Calabria sul suo addio: “La situazione al Milan era abbastanza delicata. Non volevo…”

L'ex Milan Davide Calabria, ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del suo addio e delle ragioni dietro alla sua scelta
L'ex giocatore e capitano del MilanDavide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici. L'ex rossonero ha parlato di diverse tematiche, soffermandosi anche sulle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare, dopo 18 anni tra giovanili e prima squadra, il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Calabria sul suo addio

Le ragioni dietro al suo addio: “Dopo anni e anni tra il Vismara e Milanello, persone conosciute alle quali voglio bene e dopo aver condiviso così tanto mi è dispiaciuto andar via per degli episodi spiacevoli. Quei momenti penso abbiano rovinato un pochino la mia immagine, non facendo nemmeno nulla di male… Chi mi conosce davvero sa come sono, ho il mio carattere, ci ho messo e metto sempre la faccia e il cuore, ci tenevo particolarmente ovviamente, ero capitano. Tanti poi si sfogavano con me.

Parlandone e avendo rispetto si migliora. Questa cosa magari mi è tornata contro in quel periodo. Sicuramente preferisco morire con le mie idee piuttosto che morire con le idee di altri. Ho dovuto accettarlo, onestamente non volevo più avere a che fare con certa gente. C’erano poche soluzioni sinceramente: magari finire fuori rosa o aver altri problemi. Oppure andar via. Mi dissero che Sartori fece una battuta al mio ex agente: ‘Se dovesse mai discutere con il mister, sappiate che noi ci siamo’. Due giorni dopo successe quello che tutti abbiamo visto purtroppo… Mi è dispiaciuto tanto. È stato molto imbarazzante e fuori luogo per quel che mi riguarda, non sapevo spiegarmelo. La situazione era abbastanza delicata

