Non eccelle in tecnica e velocità, ma il giocatore riesce a lottare contro i difensori e, inoltre, sa giocare molto bene spalle alla porta. Nel modulo utilizzato da Massimiliano Allegri, il 3-5-2, il tedesco sarebbe il giocatore su cui far girare attorno gli attuali Leao, Pulisic e Nkunku.
I numeri—
Dopo l'avventura al Werder Brema, con 45 gol in 92 presenze, nell’estate 2024 è arrivato approdato in Premier League: nella scorsa stagione, però, Fullkrug ha messo a segno solamente 3 gol in circa 18 presenze. Durante il corso di questa stagione, il gol non è ancora arrivato, data anche la forte concorrenza con Wilson.
