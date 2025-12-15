Dopo il mancato arrivo durante il calciomercato estivo del 2024, in Casa Milan torna di moda il nome di Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 attualmente in forza al West Ham in Premier League. L'idea che rimbomba a Milanello sarebbe quella di portare il tedesco a Milano per dare delle nuove soluzioni all'attacco rossonero, ora 'povero' a causa dei diversi infortuni e dello scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Ma che tipo di giocatore è Fullkrug?