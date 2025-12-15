Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco

Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco - immagine 1
Dopo il mancato arrivo durante il calciomercato estivo del 2024, in Casa Milan torna di moda il nome di Niclas Fullkrug: scopriamo assieme l'attaccante del West Ham
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo il mancato arrivo durante il calciomercato estivo del 2024, in Casa Milan torna di moda il nome di Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 attualmente in forza al West Ham in Premier League. L'idea che rimbomba a Milanello sarebbe quella di portare il tedesco a Milano per dare delle nuove soluzioni all'attacco rossonero, ora 'povero' a causa dei diversi infortuni e dello scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Ma che tipo di giocatore è Fullkrug?

Milan, chi è Fullkrug?

—  

Il tedesco Niclas Fullkrug è un nove puro, molto forte nel corpo a corpo grazie alla sua grande prestanza fisica, 189 cm per 83 kg. L'attaccante è molto bravo anche nel gioco aereo, cosa che potrebbe essere assolutamente positiva per Massimiliano Allegri. Durante l'ultimo europeo, il tedesco è riuscito a prendersi tutti i riflettori a causa della mancanza di una vera e propria punta nella nazionale tedesca.

LEGGI ANCHE

Non eccelle in tecnica e velocità, ma il giocatore riesce a lottare contro i difensori e, inoltre, sa giocare molto bene spalle alla porta. Nel modulo utilizzato da Massimiliano Allegri, il 3-5-2, il tedesco sarebbe il giocatore su cui far girare attorno gli attuali Leao, Pulisic e Nkunku.

I numeri

—  

LEGGI ANCHE: Milan, giorni di fuoco: Saelemaekers rinnova! Maignan? I possibili sostituti. Thiago Silva…

Dopo l'avventura al Werder Brema, con 45 gol in 92 presenze,  nell’estate 2024 è arrivato approdato in Premier League: nella scorsa stagione, però, Fullkrug ha messo a segno solamente 3 gol in circa 18 presenze. Durante il corso di questa stagione, il gol non è ancora arrivato, data anche la forte concorrenza con Wilson.

Leggi anche
Fluminense, Thiago Silva saluta tutti e se ne va: Milan, cosa farai a gennaio?
Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

© RIPRODUZIONE RISERVATA