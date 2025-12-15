Pianeta Milan
Milan, una squadra italiana piomba su Loftus-Cheek. Lui è disposto a partire. Il punto
Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan di Massimiliano Allegri nella sessione invernale di calciomercato: ecco chi cerca il centrocampista inglese ex Chelsea nel campionato di Serie A e la volontà del giocatore
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha chiesto al suo Presidente, Claudio Lotito, rinforzi a centrocampo per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Secondo 'Il Messaggero' oggi in edicola, il nome nella testa del tecnico toscano è quello di Ruben Loftus-Cheek del Milan.

Calciomercato Milan, Lazio su Loftus-Cheek. Lui ci andrebbe volentieri

Il centrocampista inglese, classe 1996, per il quotidiano romano sarebbe giudicato 'elemento sacrificabile' da Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in questa finestra trasferimenti. E, a quanto sembra, a Loftus-Cheek piacerebbe ricongiungersi con Sarri, che lo aveva già allenato - nella stagione 2018-2019 - ai tempi del Chelsea.

L'operazione di calciomercato tra Milan e Lazio per Loftus-Cheek è difficile, ma, per facilitarla, secondo 'Il Messaggero', il giocatore sarebbe anche disposto a spalmare, su più anni di contratto, il suo stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione pur di riabbracciare il suo vecchio maestro.

Il calciatore vuole giocare di più per andare ai Mondiali

Loftus-Cheek, che nel Milan gioca spesso ma che non è un titolare fisso, punterebbe a vedere il campo con maggior continuità perché vuole strappare una convocazione ai Mondiali 2026 con l'Inghilterra del Commissario Tecnico Thomas Tuchel. Situazione, dunque, che va monitorata perché potrebbe scaldarsi.

La Lazio, ha chiarito 'Il Messaggero', potrebbe permettersi l'acquisto di Loftus-Cheek soltanto nel caso in cui partisse un pezzo da novanta: l'indiziato principale è Mattéo Guendouzi. Sul giocatore del Milan, ad ogni modo, ci sono anche altre squadre di Premier League e Bundesliga. Motivo per cui i biancocelesti considerano anche l'opzione Lazar Samardzic (Atalanta).

