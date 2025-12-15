L'operazione di calciomercato tra Milan e Lazio per Loftus-Cheek è difficile, ma, per facilitarla, secondo 'Il Messaggero', il giocatore sarebbe anche disposto a spalmare, su più anni di contratto, il suo stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione pur di riabbracciare il suo vecchio maestro.

Il calciatore vuole giocare di più per andare ai Mondiali — Loftus-Cheek, che nel Milan gioca spesso ma che non è un titolare fisso, punterebbe a vedere il campo con maggior continuità perché vuole strappare una convocazione ai Mondiali 2026 con l'Inghilterra del Commissario Tecnico Thomas Tuchel. Situazione, dunque, che va monitorata perché potrebbe scaldarsi.

La Lazio, ha chiarito 'Il Messaggero', potrebbe permettersi l'acquisto di Loftus-Cheek soltanto nel caso in cui partisse un pezzo da novanta: l'indiziato principale è Mattéo Guendouzi. Sul giocatore del Milan, ad ogni modo, ci sono anche altre squadre di Premier League e Bundesliga. Motivo per cui i biancocelesti considerano anche l'opzione Lazar Samardzic (Atalanta).