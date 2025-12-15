Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, le parole di Tare fanno sorridere i tifosi del Milan: la confessione

Milan, la conferma di Tare sul rinnovo di Maignan: 'Stiamo discutendo'. Le tempistiche
Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, prima di Milan-Sassuolo di ieri pomeriggio a 'San Siro', ha parlato della possibilità di un rinnovo di contratto per Mike Maignan, il cui accordo attuale scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Le sue parole
Ieri il Milan ha pareggiato per 2-2 a 'San Siro' contro il Sassuolo, perdendo - per il successivo sorpasso dell'Inter - il primo posto nella classifica di Serie A. Prima del match, però, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, aveva parlato a 'DAZN' del possibile rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto terminerà il prossimo 30 giugno 2026, con il club di Via Aldo Rossi.

Milan, novità sul rinnovo di Maignan: le parole di Tare

«Parlare di Maignan è facile - ha detto Tare, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - perché è un ragazzo straordinario, un leader e un uomo-gruppo. Siamo contenti insieme: a lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo discutendo del futuro, ma lasciamo perdere i numeri. Avremo modo di confrontarci su questo argomento».

Per la 'rosea', succederà a gennaio, quando riaprirà ufficialmente il calciomercato, perché il Milan non intende far partire il suo portiere e capitano, classe 1995, neanche se arrivasse una proposta. Al contempo, però, la vicenda rinnovo non può tornare ad essere un tormentone destinato a durare mesi e mesi. Pertanto, servirà un sì o un no di Maignan entro febbraio. La proposta del Milan per Maignan è di 7 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, come lo stipendio di Rafael Leão.

La richiesta di Maignan, invece, era intorno ai 7,5 più bonus. È scesa, ma ancora non c’è intesa definitiva. Se ne riparlerà, con l'auspicio, però, che l'ex Lille e PSG possa proseguire il suo percorso in rossonero.

