Per la 'rosea', succederà a gennaio, quando riaprirà ufficialmente il calciomercato, perché il Milan non intende far partire il suo portiere e capitano, classe 1995, neanche se arrivasse una proposta. Al contempo, però, la vicenda rinnovo non può tornare ad essere un tormentone destinato a durare mesi e mesi. Pertanto, servirà un sì o un no di Maignan entro febbraio. La proposta del Milan per Maignan è di 7 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, come lo stipendio di Rafael Leão.
LEGGI ANCHE: Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta >>>
La richiesta di Maignan, invece, era intorno ai 7,5 più bonus. È scesa, ma ancora non c’è intesa definitiva. Se ne riparlerà, con l'auspicio, però, che l'ex Lille e PSG possa proseguire il suo percorso in rossonero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA