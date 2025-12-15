Milan, novità sul rinnovo di Maignan: le parole di Tare

«Parlare di Maignan è facile - ha detto Tare, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - perché è un ragazzo straordinario, un leader e un uomo-gruppo. Siamo contenti insieme: a lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo discutendo del futuro, ma lasciamo perdere i numeri. Avremo modo di confrontarci su questo argomento».