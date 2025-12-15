Il nome caldo? Quello di Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco ex Werder Brema, Norimberga e Hannover, esploso - tardi - con la maglia del Borussia Dortmund e oggi di proprietà degli inglesi del West Ham. Fallimentare, fin qui, la sua esperienza con gli 'Hammers': 3 gol e 2 assist in 29 partite negli ultimi 18 mesi.
LEGGI ANCHE: Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta >>>
Il giocatore è in uscita e, per il quotidiano torinese, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro per bloccarlo: contatti in corso con il suo entourage. Presto, però, il Milan avrà anche un primo contatto con il West Ham per capire le condizioni dell'affare Füllkrug, sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2028. Dalle parti di 'Casa Milan' ritengono il tedesco il profilo ideale per costi e fattibilità dell'operazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA