Calciomercato Milan, Tare punta Füllkrug: giudicato l'attaccante ideale per due motivi

Milan, obiettivo Füllkrug per l'attacco: Tare vuole bloccarlo subito. La situazione
Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro per bloccare l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug (West Ham) per la sessione invernale di calciomercato. Sarà lui, il classe 1993 ex Borussia Dortmund, il rinforzo in avanti per il Diavolo?
Santiago Giménez (fermo dal 28 ottobre per un infortunio misterioso alla caviglia) e Christopher Nkunku, finora, hanno messo a segno soltanto un gol a testa, nella stessa partita (Milan-Lecce 3-0 del 23 settembre scorso), per giunta in Coppa Italia: in campionato, con la maglia del Milan, fin qui non hanno timbrato il cartellino.

Calciomercato Milan, per l'attacco Füllkrug in pole position

Inoltre, da aggiungere, i continui infortuni che - alternativamente - hanno colpito i due top scorer rossoneri, Christian Pulisic e Rafael Leão. Tutto questo, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, avrebbe convinto il Milan a intervenire, nell'imminente sessione invernale di calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2026) per prendere un nuovo attaccante.

Il nome caldo? Quello di Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco ex Werder Brema, Norimberga e Hannover, esploso - tardi - con la maglia del Borussia Dortmund e oggi di proprietà degli inglesi del West Ham. Fallimentare, fin qui, la sua esperienza con gli 'Hammers': 3 gol e 2 assist in 29 partite negli ultimi 18 mesi.

Milan, arrivato l'esito degli esami strumentali per l'infortunio di Gabbia: ecco come sta >>>

Il giocatore è in uscita e, per il quotidiano torinese, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro per bloccarlo: contatti in corso con il suo entourage. Presto, però, il Milan avrà anche un primo contatto con il West Ham per capire le condizioni dell'affare Füllkrug, sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2028. Dalle parti di 'Casa Milan' ritengono il tedesco il profilo ideale per costi e fattibilità dell'operazione.

