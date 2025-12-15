"Alexis Saelemaekers ha raggiunto un accordo per firmare un nuovo contratto con il Milan - ha scritto Romano -. Aumento di stipendio per l'esterno destro belga dopo l'eccellente inizio di stagione".
L'attuale contratto di Saelemaekers - tornato in rossonero dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma - scadrà il 30 giugno 2027. Si parla di un prolungamento fino al 30 giugno 2030. Lo stipendio, ora di un milione di euro netto a stagione, dovrebbe salire a 3. Si presume, dunque, che in questi giorni arriverà l'ufficialità dell'operazione.
