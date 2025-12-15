Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, novità importanti sul futuro di Saelemaekers: la duplice rivelazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, novità importanti sul futuro di Saelemaekers: la duplice rivelazione

Moretto e Romano in coro: 'Milan, accordo chiuso per il rinnovo di Saelemaekers'
Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, firmerà presto ufficialmente il rinnovo di contratto con il Milan, dov'è giunto nel gennaio 2020 proveniente dall'Anderlecht. Le ultime news di Matteo Moretto e Fabrizio Romano
Daniele Triolo Redattore 

Una bella notizia appena giunta per tutti i tifosi del Milan: il centrocampista belga Alexis Saelemaekers, classe 1999, presto firmerà ufficialmente il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Lo hanno comunicato, con due post pubblicati sui loro account ufficiali del popolare social network 'X', i due giornalisti sportivi esperti di calciomercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

"Accordo chiuso per il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il Milan voleva definire il tutto entro Natale", ha scritto Moretto. Romano, poi, gli ha fatto eco aggiungendo un piccolo dettaglio relativo al nuovo contratto del giocatore che il Milan prelevò, per poco più di 8 milioni di euro, nel gennaio 2020 dall'Anderlecht.

LEGGI ANCHE

"Alexis Saelemaekers ha raggiunto un accordo per firmare un nuovo contratto con il Milan - ha scritto Romano -. Aumento di stipendio per l'esterno destro belga dopo l'eccellente inizio di stagione".

LEGGI ANCHE: Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta >>>

L'attuale contratto di Saelemaekers - tornato in rossonero dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma - scadrà il 30 giugno 2027. Si parla di un prolungamento fino al 30 giugno 2030. Lo stipendio, ora di un milione di euro netto a stagione, dovrebbe salire a 3. Si presume, dunque, che in questi giorni arriverà l'ufficialità dell'operazione.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Tare punta Füllkrug: giudicato l’attaccante ideale per due motivi
Mercato, il Milan accelera: chi arriverà tra questi due? L’ultima pensata del DS Tare

© RIPRODUZIONE RISERVATA