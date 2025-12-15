Nella giornata di ieri hanno preso corpo i 'rumors' di un Milan fortemente interessato, per questa imminente sessione invernale di calciomercato , a bloccare Niclas Füllkrug come nuovo attaccante . Il centravanti tedesco, classe 1993 , è infatti in uscita dagli inglesi del West Ham dopo 18 mesi molto negativi, con appena 3 gol e 2 assist in 29 partite ufficiali giocate.

Non a caso, oggi, a 'Casa Milan', c'è stato un vertice di mercato tra l'allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti rossoneri. Di cosa hanno parlato? Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha confermato le ultime indiscrezioni che vogliono il Diavolo sull'ex attaccante di Borussia Dortmund, Werder Brema, Norimberga e Hannover. Ecco, infatti, cosa ha scritto Di Marzio sul proprio sito web ufficiale.