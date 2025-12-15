Pianeta Milan
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, parla di Niclas Füllkrug - attaccante tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham a gennaio - in orbita del Milan di Massimiliano Allegri per la sessione invernale. Le ultime
Nella giornata di ieri hanno preso corpo i 'rumors' di un Milan fortemente interessato, per questa imminente sessione invernale di calciomercato, a bloccare Niclas Füllkrug come nuovo attaccante. Il centravanti tedesco, classe 1993, è infatti in uscita dagli inglesi del West Ham dopo 18 mesi molto negativi, con appena 3 gol e 2 assist in 29 partite ufficiali giocate.

Non a caso, oggi, a 'Casa Milan', c'è stato un vertice di mercato tra l'allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti rossoneri. Di cosa hanno parlato? Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha confermato le ultime indiscrezioni che vogliono il Diavolo sull'ex attaccante di Borussia Dortmund, Werder Brema, Norimberga e Hannover. Ecco, infatti, cosa ha scritto Di Marzio sul proprio sito web ufficiale.

"Per la fase offensiva Niclas Füllkrug è un nome concreto. Si tratta di un profilo che può fare al caso dei rossoneri perché ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri giocatori in rosa. L’attaccante del West Ham potrebbe arrivare in prestito. Oggi rappresenta un’ipotesi credibile, ma non certa".

