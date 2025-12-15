Thiago Silva, ha aggiunto Fabrizio Romano, avrebbe deciso di andare via dal Fluminense, però, subito e non alla scadenza naturale del suo contratto (30 giugno 2026) rendendosi, dunque, disponibile a costo zero, con effetto immediato, per chiunque lo volesse per questi sei mesi. Obiettivo, giocare i suoi ultimi Mondiali con il Brasile, che, per altro, è allenato dal Commissario Tecnico Italiano Carlo Ancelotti.