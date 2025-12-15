Thiago Silva, ha aggiunto Fabrizio Romano, avrebbe deciso di andare via dal Fluminense, però, subito e non alla scadenza naturale del suo contratto (30 giugno 2026) rendendosi, dunque, disponibile a costo zero, con effetto immediato, per chiunque lo volesse per questi sei mesi. Obiettivo, giocare i suoi ultimi Mondiali con il Brasile, che, per altro, è allenato dal Commissario Tecnico Italiano Carlo Ancelotti.
Ma dove può andare Thiago Silva? Nelle ultime settimane si è parlato, spesso, di un possibile ritorno al Milan, società in cui ha militato per tre stagioni, dal 2009 al 2012, collezionando 119 presenze, con 6 gol e 2 assist al suo attivo, con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel proprio palmarès.
Si concretizzerà questo romantico, nuovo matrimonio? Il Diavolo di Massimiliano Allegri, d'altronde, ha anche bisogno di un difensore con la sua esperienza e con le sue caratteristiche. Vedremo se i rossoneri di RedBird affonderanno il colpo su di lui, nel calciomercato di gennaio, oppure se andranno su un profilo più 'futuribile'.
