Su Bartesaghi: “Il nostro obiettivo è crescere di squadra, ma attraverso la crescita dei singoli. Sotto questo punto di vista posso garantire che tanti di questi ragazzi stanno crescendo molto: fa parte di quello che è il nostro percorso, anzi, noi volentieri non ci alleniamo insieme tante volte perché vuol dire che i ragazzi sono in prima squadra e questo è un segno positivo. Sono contento, oggi Davide ha fatto una doppietta e quelle sono le nostre vittorie più grandi. Un ragazzo che è retrocesso con noi l’anno scorso ma adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di portare i ragazzi in prima squadra”.