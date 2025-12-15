Pianeta Milan
Milan Futuro, Oddo: “La squadra cresce, siamo stati bravi. Bartesaghi? Sono contento”

Milan Futuro, Oddo: “La squadra cresce, siamo stati bravi. Bartesaghi? Sono contento” - immagine 1
Nella giornata di ieri, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha battuto la Castellanzese: le parole di Oddo al termine del match
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha battuto la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani, centrando così la seconda vittoria consecutiva! Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua squadra. Ma non solo, Oddo ha voluto spendere alcune parole sul giovane Bartesaghi, autore di una splendida doppietta con la prima squadra contro il Sassuolo a San Siro. Ecco, di seguito le sue parole:

Milan Futuro, le parole di Oddo

"Nella partita di oggi ci sono lati positivi e lati negativi. La squadra cresce, questo questo è indubbio: a livello di singoli si cresce tanto, mentre a livello di squadra si fa un po’ più fatica per tanti vicissitudini. Rispetto alle altre squadre della categoria siamo molto molto giovani e siamo sicuramente destinati a crescere molto di più in proporzione rispetto ad altre squadre, quindi è un percorso normale. Oggi siamo stati bravi, abbiamo fatto sicuramente una buona partita, c’è da migliorare nella gestione delle gare in alcuni momenti, soprattutto nei momenti di difficoltà”.

Su Bartesaghi:Il nostro obiettivo è crescere di squadra, ma attraverso la crescita dei singoli. Sotto questo punto di vista posso garantire che tanti di questi ragazzi stanno crescendo molto: fa parte di quello che è il nostro percorso, anzi, noi volentieri non ci alleniamo insieme tante volte perché vuol dire che i ragazzi sono in prima squadra e questo è un segno positivo. Sono contento, oggi Davide ha fatto una doppietta e quelle sono le nostre vittorie più grandi. Un ragazzo che è retrocesso con noi l’anno scorso ma adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di portare i ragazzi in prima squadra”.

