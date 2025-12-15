Tempo di rinnovi in. casa Milan. Dopo settimane di voci, è finalmente arrivato il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, classe '99, ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2031. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il belga ha fatto ritorno a Milanello questa estate, voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Con il livornese in panchina, Saelemaekers è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, diventando un vero e proprio pilastro della squadra. Ecco, di seguito, il comunicato del rinnovo contrattuale.