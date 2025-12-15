Pianeta Milan
Milan, è ufficiale: Saelemaekers rinnova con i rossoneri, tutti i dettagli

Dopo settimane di voci, è finalmente arrivato il rinnovo di Alexis Saelemaekers: ecco i dettagli del rinnovo contrattuale
Alessia Scataglini
Tempo di rinnovi in. casa Milan. Dopo settimane di voci, è finalmente arrivato il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, classe '99, ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2031. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il belga ha fatto ritorno a Milanello questa estate, voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Con il livornese in panchina, Saelemaekers è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, diventando un vero e proprio pilastro della squadra. Ecco, di seguito, il comunicato del rinnovo contrattuale.

(Fonte acmilan.com) - AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo.

Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera.

