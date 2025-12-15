Il pareggio contro il Sassuolo a San Siro ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i giocatori del Milan, oltre che al tecnico Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno saputo inserire la giusta qualità in campo per riattare lo svantaggio subito, però purtroppo la doppietta di Bartesaghi non ha bastato per conquistare i 3 punti. Al termine della sfida, oltre al pareggio, sono emerse delle statistiche molto interessanti che vanno a toccare, in modo molto particolare, proprio il giovane Bartesaghi: