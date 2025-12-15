Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Sassuolo, pareggio amaro ma record per Bartesaghi: le statistiche

MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo, pareggio amaro ma record per Bartesaghi: le statistiche

Milan-Sassuolo, pareggio amaro ma record per Bartesaghi: le statistiche - immagine 1
Nonostante il pareggio, il match del Milan contro il Sassuolo a San Siro ha lasciato diverse statistiche molto curiose: da Bartesaghi a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il pareggio contro il Sassuolo a San Siro ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i giocatori del Milan, oltre che al tecnico Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno saputo inserire la giusta qualità in campo per riattare lo svantaggio subito, però purtroppo la doppietta di Bartesaghi non ha bastato per conquistare i 3 punti. Al termine della sfida, oltre al pareggio, sono emerse delle statistiche molto interessanti che vanno a toccare, in modo molto particolare, proprio il giovane Bartesaghi:

(Fonte acmilan.com) -  Un pareggio che lascia l'amaro in bocca al Milan, che dopo aver rimontato dallo svantaggio iniziale ha visto dissolversi la vittoria nel finale contro il Sassuolo. Rossoneri in gol grazie alla doppietta di Bartesaghi, ma le reti di Koné e Laurienté hanno inchiodato il 2-2 a San Siro. Queste le statistiche salienti del match valido per la 15ª giornata di Serie A:

LEGGI ANCHE

1- Quella di Davide Bartesaghi è la doppietta più giovane di un giocatore del Milan in Serie A da settembre 2012 (Stephan El Shaarawy, più giovane di appena 15 giorni).

2- Davide Bartesaghi ha segnato all'età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni).

LEGGI ANCHE: Milan, è ufficiale: Saelemaekers rinnova con i rossoneri, tutti i dettagli

3- Tra i difensori a segno in questo campionato di Serie A, Davide Bartesaghi è il più giovane.

4- Il Milan ha vinto solo una delle più recenti cinque gare di Serie A contro il Sassuolo (3N, 1P).

Leggi anche
Milan, giornata incredibile per Bartesaghi: doppietta ed eletto MVP dai tifosi
Letizia dopo Milan-Sassuolo: “Arbitro esordiente alla prima in classifica: mancanza di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA