1- Quella di Davide Bartesaghi è la doppietta più giovane di un giocatore del Milan in Serie A da settembre 2012 (Stephan El Shaarawy, più giovane di appena 15 giorni).
2- Davide Bartesaghi ha segnato all'età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni).
3- Tra i difensori a segno in questo campionato di Serie A, Davide Bartesaghi è il più giovane.
4- Il Milan ha vinto solo una delle più recenti cinque gare di Serie A contro il Sassuolo (3N, 1P).
