Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, giornata incredibile per Bartesaghi: doppietta ed eletto MVP dai tifosi

ULTIME MILAN NEWS

Milan, giornata incredibile per Bartesaghi: doppietta ed eletto MVP dai tifosi

Milan, giornata incredibile per Bartesaghi: doppietta ed eletto MVP dai tifosi - immagine 1
Una giornata che rimarrà per sempre scolpita nel cuore e nella memoria di Davide Bartesaghi: doppietta contro il Sassuolo ed eletto MVP dai tifosi!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata che rimarrà per sempre scolpita nel cuore e nella memoria di Davide Bartesaghi. Il giovane esterno, classe 2005, nella partita di ieri contro il Sassuolo ha messo a segno la sua prima doppietta con indosso la maglia della prima squadra maschile del Milan, il tutto davanti al suo pubblico, tra le mura di San Siro. Ma non è tutto. Il giovane Bartesaghi è stato eletto come MVP della partita tramite i tifosi rossoneri. Con una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha voluto condividere la gioia:

Milan, che gioia Bartesaghi

—  

(Fonte acmilan.com) - In una sfida avvincente a San Siro, il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo. Il protagonista assoluto è stato Davide Bartesaghi, che con una prestazione straordinaria ha segnato entrambi i gol per i rossoneri. La sua doppietta ha illuminato il campo e acceso gli spalti gremiti, con gli oltre 73mila rossoneri a San Siro che hanno festeggiato le prime reti in Serie A di un prodotto del settore giovanile milanista.

LEGGI ANCHE

Bartesaghi ha aperto le marcature per il Milan al 34', con un tiro preciso su assist di Loftus-Cheek. E Davide non si è fermato lì, segnando nuovamente al 47', questa volta su assist di Nkunku, portando il Milan momentaneamente in vantaggio. La sua abilità nel trovare la rete e la sua presenza costante in attacco, insieme alle capacità in fase di passaggio e di cross, hanno messo in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita.

Anche oggi Davide ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, poiché la sua prestazione è stata fondamentale per mantenere il Milan competitivo in una partita difficile. Un paio di cenni storici: la sua è la doppietta più giovane per un rossonero in Serie A dal settembre 2012 (El Shaarawy) e gli ha permesso di diventare il difensore più precoce a segnare per il Milan in campionato dal febbraio 1988 (Maldini).

LEGGI ANCHE: Milan, è ufficiale: Saelemaekers rinnova con i rossoneri, tutti i dettagli

Con un vero e proprio plebiscito - oltre il 95% dei voti - Bartesaghi è stato eletto MVP dai tifosi sull'App ufficiale del Milan, superando Modrić, Rabiot e Saelemaekers. Una prestazione - l'ennesima, di questa ottima stagione per lui - che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con l'augurio di proseguire su questa strada. Bravo Davide, continua così!

Leggi anche
Letizia dopo Milan-Sassuolo: “Arbitro esordiente alla prima in classifica: mancanza di...
Milan, è ufficiale: Saelemaekers rinnova con i rossoneri, tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA