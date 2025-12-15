Bartesaghi ha aperto le marcature per il Milan al 34', con un tiro preciso su assist di Loftus-Cheek. E Davide non si è fermato lì, segnando nuovamente al 47', questa volta su assist di Nkunku, portando il Milan momentaneamente in vantaggio. La sua abilità nel trovare la rete e la sua presenza costante in attacco, insieme alle capacità in fase di passaggio e di cross, hanno messo in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita.

Anche oggi Davide ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, poiché la sua prestazione è stata fondamentale per mantenere il Milan competitivo in una partita difficile. Un paio di cenni storici: la sua è la doppietta più giovane per un rossonero in Serie A dal settembre 2012 (El Shaarawy) e gli ha permesso di diventare il difensore più precoce a segnare per il Milan in campionato dal febbraio 1988 (Maldini).

Con un vero e proprio plebiscito - oltre il 95% dei voti - Bartesaghi è stato eletto MVP dai tifosi sull'App ufficiale del Milan, superando Modrić, Rabiot e Saelemaekers. Una prestazione - l'ennesima, di questa ottima stagione per lui - che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con l'augurio di proseguire su questa strada. Bravo Davide, continua così!