Letizia dopo Milan-Sassuolo: “Arbitro esordiente alla prima in classifica: mancanza di rispetto”

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', mastica amaro dopo il 2-2 di ieri pomeriggio del Milan di Massimiliano Allegri a 'San Siro' contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Ecco le sue considerazioni in un video sul suo canale 'YouTube'
Passo falso del Milan di Massimiliano Allegri che, nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, a pochi giorni dalla 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma a Riyadh (Arabia Saudita), non va oltre il 2-2 a 'San Siro' contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Milan-Sassuolo 2-2, Letizia furioso su 'YouTube'

Ospiti avanti al 13' con il bel gol (tocco sotto di esterno destro) di Ismaël Koné a superare Mike Maignan. Quindi, il Diavolo prima pareggia (34') e poi sorpassa i rivali (47') con due reti di Davide Bartesaghi. La prima con un intervento da distanza ravvicinata sul tiro-cross di Ruben Loftus-Cheek; la seconda con un piatto mancino sul primo palo a sfruttare il suggerimento di Christopher Nkunku.

Nel finale, però, il Diavolo ha subito (77') il gol del definitivo pareggio, siglato dalla 'bestia nera' del Milan, Armand Laurienté. Prima, però, il Milan avrebbe potuto chiudere il match con il gol del 3-1: tolti, infatti, due gol alla squadra di Allegri. Il primo, al 57', a Christian Pulisic per un presunto fallo (spinta?) di Loftus-Cheek su Fali Candé; il secondo, al 67', ad Adrien Rabiot. Entrambi per tocchi sotto misura.

"La prima si gioca qualcosa di grosso. Gli arbitri devono crescere? Dico che ..."

Se il fuorigioco del francese, in occasione della seconda rete, è sembrato evidente, non si capisce ancora il motivo dell'annullamento del gol di Pulisic. Anche la moviola parla di un gol regolare. Ecco, a tal proposito, cosa ha detto Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', commentando l'esito finale di Milan-Sassuolo.

"Sono arrabbiato per l'arbitraggio. Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifica è una mancanza di rispetto. Anche Paolo Maldini disse qualcosa di simile anni fa. E mi farebbe piacere che questo concetto venga ribadito anche dall'attuale dirigenza. Perché la prima in classifica, a maggior ragione se si chiama Milan, si gioca qualcosa di grosso, non l'allenatore del Sassuolo. E capisco anche chi dice che gli arbitri devono crescere, ma crescessero sulle spalle e la pelle di qualcun altro, non della prima in classifica, che si chiami Milan, Napoli ... non mi importa".

