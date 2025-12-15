Nel finale, però, il Diavolo ha subito (77') il gol del definitivo pareggio, siglato dalla 'bestia nera' del Milan, Armand Laurienté. Prima, però, il Milan avrebbe potuto chiudere il match con il gol del 3-1: tolti, infatti, due gol alla squadra di Allegri. Il primo, al 57', a Christian Pulisic per un presunto fallo (spinta?) di Loftus-Cheek su Fali Candé; il secondo, al 67', ad Adrien Rabiot. Entrambi per tocchi sotto misura.
Se il fuorigioco del francese, in occasione della seconda rete, è sembrato evidente, non si capisce ancora il motivo dell'annullamento del gol di Pulisic. Anche la moviola parla di un gol regolare. Ecco, a tal proposito, cosa ha detto Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', commentando l'esito finale di Milan-Sassuolo.
"Sono arrabbiato per l'arbitraggio. Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifica è una mancanza di rispetto. Anche Paolo Maldini disse qualcosa di simile anni fa. E mi farebbe piacere che questo concetto venga ribadito anche dall'attuale dirigenza. Perché la prima in classifica, a maggior ragione se si chiama Milan, si gioca qualcosa di grosso, non l'allenatore del Sassuolo. E capisco anche chi dice che gli arbitri devono crescere, ma crescessero sulle spalle e la pelle di qualcun altro, non della prima in classifica, che si chiami Milan, Napoli ... non mi importa".
