"Sono arrabbiato per l'arbitraggio. Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifica è una mancanza di rispetto. Anche Paolo Maldini disse qualcosa di simile anni fa. E mi farebbe piacere che questo concetto venga ribadito anche dall'attuale dirigenza. Perché la prima in classifica, a maggior ragione se si chiama Milan, si gioca qualcosa di grosso, non l'allenatore del Sassuolo. E capisco anche chi dice che gli arbitri devono crescere, ma crescessero sulle spalle e la pelle di qualcun altro, non della prima in classifica, che si chiami Milan, Napoli ... non mi importa".