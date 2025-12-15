Pianeta Milan
Milan, Bartesaghi si prende la fascia: che fare con Estupinan?

Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi, mentre Bartesaghi...
Alessia Scataglini
Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi'. Il terzino ecuadoriano da quando è tornato dall'infortunio non è più riuscito a sfornare prestazioni positive, scivolando di conseguenza in panchina. A prendere il suo posto è stato un giovane di 19 anni: Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è  diventato il titolare della fascia sinistra.

Milan, Bartesaghi panchina Estupinan

Il giovane Bartesaghi è riuscito a conquistare subito la fiducia di Allegri sfrenando prestazione molto positive. La prestazione migliore è proprio quella di oggi contro il Sassuolo: il giovane terzino ha messo a segno la sua prima doppietta con addosso la maglia rossonera della prima squadra.

Per Estupinan non si tratta di una bocciatura. Il Milan ha investito su di lui quasi 20 milioni per prelevarlo dal Brighton: il giovane avrà un compito ben preciso: riconquistare la fiducia di Allegri e ottenere una maglia da titolare che gli manca dal pareggio in trasferta a Parma.

