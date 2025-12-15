Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi'. Il terzino ecuadoriano da quando è tornato dall'infortunio non è più riuscito a sfornare prestazioni positive, scivolando di conseguenza in panchina. A prendere il suo posto è stato un giovane di 19 anni: Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è diventato il titolare della fascia sinistra.