Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi, mentre Bartesaghi...
Con un Milan che occupa le posizioni alte della classifica, Pervis Estupinan fa ancora fatica ad 'ambientarsi'. Il terzino ecuadoriano da quando è tornato dall'infortunio non è più riuscito a sfornare prestazioni positive, scivolando di conseguenza in panchina. A prendere il suo posto è stato un giovane di 19 anni: Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è diventato il titolare della fascia sinistra.
Milan, Bartesaghi panchina Estupinan
—
Il giovane Bartesaghi è riuscito a conquistare subito la fiducia di Allegri sfrenando prestazione molto positive. La prestazione migliore è proprio quella di oggi contro il Sassuolo: il giovane terzino ha messo a segno la sua prima doppietta con addosso la maglia rossonera della prima squadra.