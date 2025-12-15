Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli-Milan, il programma della vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana

Napoli-Milan, il programma della vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana
Giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), la partita Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco come andrà la vigilia delle squadre di Antonio Conte e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, presso l'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. Come sarà caratterizzata, però, la giornata di mercoledì 17 dicembre, ovvero la vigilia della sfida tra azzurri e rossoneri?

Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan: gli appuntamenti della vigilia

Il Napoli si allenerà, alle 10:30 ora italiana, presso l'Al Riyadh Club e, successivamente, alle 14:00 ora italiana, il tecnico Antonio Conte terrà la conferenza stampa di presentazione del match, accompagnato da un suo calciatore, all'Al-Awwal Park. Iter, invece, inverso per il Diavolo.

Il Milan terrà, infatti, alle 11:00 ora italiana la conferenza stampa, con l'allenatore Massimiliano Allegri che sarà accompagnato da un suo calciatore nell'evento in programma sempre all'Al-Awwal Park. Quindi, in pomeriggio, alle 17:00 ora italiana, allenamento dei rossoneri presso il Princess Noura.

La vincente di Napoli-Milan sfiderà, nella finale di lunedì 22 dicembre, alle 20:00 ora italiana, la vincente dell'altra semifinale. Ovvero quella tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Inter di Cristian Chivu.

