Il Milan terrà, infatti, alle 11:00 ora italiana la conferenza stampa, con l'allenatore Massimiliano Allegri che sarà accompagnato da un suo calciatore nell'evento in programma sempre all'Al-Awwal Park. Quindi, in pomeriggio, alle 17:00 ora italiana, allenamento dei rossoneri presso il Princess Noura.
La vincente di Napoli-Milan sfiderà, nella finale di lunedì 22 dicembre, alle 20:00 ora italiana, la vincente dell'altra semifinale. Ovvero quella tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Inter di Cristian Chivu.
