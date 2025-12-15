Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo in Serie A, nonché della Nazionale Italiana, negli studi di 'Sky Sport' ha commentato il gol annullato a Christian Pulisic al 57' di Milan-Sassuolo ieri a 'San Siro'. Il suo parere

2-2 , ieri pomeriggio, a 'San Siro', tra Milan e Sassuolo , in occasione della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 . I rossoneri di Massimiliano Allegri , incassato il gol di Ismaël Koné ( 13' ), avevano ribaltato il punteggio con una doppietta ( 34' e 47' ) di Davide Bartesaghi , ma, alla fine, hanno subito il definitivo pareggio di Armand Laurienté ( 77' ).

Milan-Sassuolo 2-2, l'analisi di Marchegiani a 'Sky Sport'

Ha fatto molto discutere, però, l'annullamento - al 57' - del gol di Christian Pulisic, che sarebbe valso il 3-1 per il Diavolo, cancellato in maniera frettolosa e senza alcun controllo al V.A.R.. dall'arbitro Valerio Crezzini della Sezione A.I.A. di Siena. Motivo? Una spinta di Ruben Loftus-Cheek su Fali Candé. Dalle immagini, però, si evince come la spinta di Lottus-Cheek sia più presunta che tale, così come la caduta di Candé è apparsa abbastanza scenica.