Concetto, più o meno, ribadito anche da Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona nel massimo campionato, nonché della Nazionale Italiana, negli studi di 'Sky Sport', ieri sera, durante il 'Club'. "Io valuto la caduta. Candé si lascia cadere quando sente l'avversario dietro. Se ne vedono tanti, poi capita che ci sono dei gol e se ne parla di più. Se ci fate caso, ogni cross dentro l'area di rigore c'è qualcuno che cade. Siccome sono situazioni che vengono punite, i giocatori se ne approfittano".
LEGGI ANCHE: Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta >>>
Lo stesso Marchegiani ha anche commentato, poi, il contatto - in pieno recupero - avvenuto in area di rigore milanista tra il difensore Strahinja Pavlović e l'attaccante Walid Cheddira, dicendo: "Questo è rigore ragazzi, dai!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA