MILAN-SASSUOLO

Marchegiani dopo Milan-Sassuolo: “Gol annullato a Pulisic? Candé si lascia cadere”

Marchegiani dopo Milan-Sassuolo: 'Gol annullato a Pulisic? Candé si lascia cadere'
Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo in Serie A, nonché della Nazionale Italiana, negli studi di 'Sky Sport' ha commentato il gol annullato a Christian Pulisic al 57' di Milan-Sassuolo ieri a 'San Siro'. Il suo parere
Daniele Triolo Redattore 

2-2, ieri pomeriggio, a 'San Siro', tra Milan e Sassuolo, in occasione della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri, incassato il gol di Ismaël Koné (13'), avevano ribaltato il punteggio con una doppietta (34' e 47') di Davide Bartesaghi, ma, alla fine, hanno subito il definitivo pareggio di Armand Laurienté (77').

Milan-Sassuolo 2-2, l'analisi di Marchegiani a 'Sky Sport'

Ha fatto molto discutere, però, l'annullamento - al 57' - del gol di Christian Pulisic, che sarebbe valso il 3-1 per il Diavolo, cancellato in maniera frettolosa e senza alcun controllo al V.A.R.. dall'arbitro Valerio Crezzini della Sezione A.I.A. di Siena. Motivo? Una spinta di Ruben Loftus-Cheek su Fali Candé. Dalle immagini, però, si evince come la spinta di Lottus-Cheek sia più presunta che tale, così come la caduta di Candé è apparsa abbastanza scenica.

Concetto, più o meno, ribadito anche da Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona nel massimo campionato, nonché della Nazionale Italiana, negli studi di 'Sky Sport', ieri sera, durante il 'Club'. "Io valuto la caduta. Candé si lascia cadere quando sente l'avversario dietro. Se ne vedono tanti, poi capita che ci sono dei gol e se ne parla di più. Se ci fate caso, ogni cross dentro l'area di rigore c'è qualcuno che cade. Siccome sono situazioni che vengono punite, i giocatori se ne approfittano".

Lo stesso Marchegiani ha anche commentato, poi, il contatto - in pieno recupero - avvenuto in area di rigore milanista tra il difensore Strahinja Pavlović e l'attaccante Walid Cheddira, dicendo: "Questo è rigore ragazzi, dai!".

