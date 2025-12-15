Soltanto un pareggio, 2-2 , per il Milan di Massimiliano Allegri , a 'San Siro', contro il Sassuolo di Fabio Grosso nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 . Non è bastata, ai rossoneri, la bella doppietta di Davide Bartesaghi , che aveva ribaltato lo svantaggio iniziale siglato da Ismaël Koné . Nel finale, infatti, un gol di Armand Laurienté ha privato il Diavolo di altri due punti interni contro una neopromossa. Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale su 'YouTube' - l'esito del match contro i neroverdi.

"Cosa ci rimane dentro di questa giornata? Devo fare tutti gli sforzi del mondo per non essere noioso, ripetitivo, per non continuare a dire le stesse cose. Cioè bisogna che i dirigenti, che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori. È la nostra unica salvezza, con questo attacco formato da Santiago Giménez, che non c'è mai. Christopher Nkunku che non è una punta, soprattutto in Italia con le difese chiuse. Sto facendo cronaca. Con Rafael Leão che è un adattato e Christian Pulisic, che anche lui non è una prima punta. Con un attacco del genere bisogna mettere sul petto di Allegri 32 medaglie, quanti sono i punti, perché sta ottimizzando quello che gli rimane".