Soltanto un pareggio, 2-2, per il Milan di Massimiliano Allegri, a 'San Siro', contro il Sassuolo di Fabio Grosso nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Non è bastata, ai rossoneri, la bella doppietta di Davide Bartesaghi, che aveva ribaltato lo svantaggio iniziale siglato da Ismaël Koné. Nel finale, infatti, un gol di Armand Laurienté ha privato il Diavolo di altri due punti interni contro una neopromossa. Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale su 'YouTube' - l'esito del match contro i neroverdi.
Pellegatti: “Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori: è la nostra unica salvezza”
"Cosa ci rimane dentro di questa giornata? Devo fare tutti gli sforzi del mondo per non essere noioso, ripetitivo, per non continuare a dire le stesse cose. Cioè bisogna che i dirigenti, che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori. È la nostra unica salvezza, con questo attacco formato da Santiago Giménez, che non c'è mai. Christopher Nkunku che non è una punta, soprattutto in Italia con le difese chiuse. Sto facendo cronaca. Con Rafael Leão che è un adattato e Christian Pulisic, che anche lui non è una prima punta. Con un attacco del genere bisogna mettere sul petto di Allegri 32 medaglie, quanti sono i punti, perché sta ottimizzando quello che gli rimane".
