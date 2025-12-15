Ieri pomeriggio, a 'San Siro', in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri non è andato oltre il 2-2 interno contro il Sassuolo di Fabio Grosso, perdendo, così, la testa della classifica in campionato. Vantaggio ospite, al 13', con Ismaël Koné e doppietta (34' e 47') di Davide Bartesaghi a ribaltare momentaneamente il tutto. Nel finale, però, definitivo pareggio firmato, al 77', da Armand Laurienté. Continua l'incubo neopromosse per il Diavolo: in tre sfide in casa contro Cremonese, Pisa e Sassuolo, conquistati appena 2 punti sui 9 disponibili.
MILAN-SASSUOLO
Letizia: “Sapevamo che Milan-Sassuolo era una trappola. Non possiamo prendere due gol e ribaltarla sempre”
LEGGI ANCHE: Mercato, il Milan accelera: chi arriverà tra questi due? L'ultima pensata del DS Tare >>>
Al termine del match Milan-Sassuolo, Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', ha commentato - in un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube', l'esito del match. "Lo sapevamo che questo Milan-Sassuolo era una trappola. Sono deluso, arrabbiato fino a un certo punto, per mille motivi. Banalmente un po' me l'aspettavo. Al di là di tutto il risultato è coerente con la partita che abbiamo visto, perché non abbiamo fatto una buona partita. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo cercato di fare possesso, abbiamo preso 2 gol. Ma questi siamo in questo momento. Non è che ogni volta che giochiamo possiamo prendere due gol, e non è che ogni volta che succede questo possiamo ribaltarla sempre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA