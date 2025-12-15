Ieri pomeriggio, a 'San Siro', in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 , il Milan di Massimiliano Allegri non è andato oltre il 2-2 interno contro il Sassuolo di Fabio Grosso , perdendo, così, la testa della classifica in campionato. Vantaggio ospite, al 13' , con Ismaël Koné e doppietta ( 34' e 47' ) di Davide Bartesaghi a ribaltare momentaneamente il tutto. Nel finale, però, definitivo pareggio firmato, al 77' , da Armand Laurienté . Continua l' incubo neopromosse per il Diavolo: in tre sfide in casa contro Cremonese , Pisa e Sassuolo , conquistati appena 2 punti sui 9 disponibili .

Al termine del match Milan-Sassuolo, Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', ha commentato - in un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube', l'esito del match. "Lo sapevamo che questo Milan-Sassuolo era una trappola. Sono deluso, arrabbiato fino a un certo punto, per mille motivi. Banalmente un po' me l'aspettavo. Al di là di tutto il risultato è coerente con la partita che abbiamo visto, perché non abbiamo fatto una buona partita. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo cercato di fare possesso, abbiamo preso 2 gol. Ma questi siamo in questo momento. Non è che ogni volta che giochiamo possiamo prendere due gol, e non è che ogni volta che succede questo possiamo ribaltarla sempre".