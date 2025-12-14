Milan, svelato il montepremi della Supercoppa Italiana: i dettagli

Il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi della prossima edizione della Supercoppa Italiana, in cui sarà impegnato anche il Milan. Nel nostro articolo tutti i dettagli a riguardo

È tutto pronto per la Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana dal 18 dicembre al 22 dicembre a Riad. Si parte giovedì, alle ore 22:00, con Napoli contro Milan, si prosegue venerdì con Bologna-Inter alle ore 20:00. In vista dell'edizione 2025, il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi totale della competizione e come verrà diviso tra le quattro squadre.