Milan, svelato il montepremi della Supercoppa Italiana: i dettagli

Milan, quanto vale la Supercoppa Italiana a Riad? I dettagli

Il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi della prossima edizione della Supercoppa Italiana, in cui sarà impegnato anche il Milan. Nel nostro articolo tutti i dettagli a riguardo
È tutto pronto per la Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana dal 18 dicembre al 22 dicembre a Riad. Si parte giovedì, alle ore 22:00, con Napoli contro Milan, si prosegue venerdì con Bologna-Inter alle ore 20:00. In vista dell'edizione 2025, il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi totale della competizione e come verrà diviso tra le quattro squadre.

Quanto vale la Supercoppa Italiana: i dettagli

Secondo 'Calcio e Finanza', il montepremi ammonterà di nuovo a un totale di 22,5 milioni di euro da distribuire tra i club che parteciperanno alla 'Final Four'. Le due squadre eliminate in semifinale porteranno comunque a casa un assegno da 2,4 milioni di euro ciascuna. Chi perderà l’atto conclusivo incasserà 6,7 milioni. Discorso a parte per la vincitrice: sul piatto ci sono 9,5 milioni di euro, cifra che può salire fino a 11 milioni complessivi grazie a un ulteriore bonus da 1,5 milioni legato alla possibile disputa di un'amichevole contro la formazione campione della Supercoppa locale.

Per concludere, 'Calcio e Finanza' ricorda un dettaglio sulle prossime annate. "Il contratto con i sauditi prevede un’altra edizione entro il 2028, ma sicuramente non nel 2026 (il territorio saudita sarà occupato da altre competizioni). Nello slot libero, si potrebbe giocare negli Stati Uniti d’America, ma c’è anche la possibilità di un cambio data o di rimanere sul territorio italiano".

