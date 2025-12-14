Milan, svelato il montepremi della Supercoppa Italiana: i dettagli

Il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi della prossima edizione della Supercoppa Italiana, in cui sarà impegnato anche il Milan. Nel nostro articolo tutti i dettagli a riguardo
È tutto pronto per la Supercoppa Italiana, in programma la prossima settimana dal 18 dicembre al 22 dicembre a Riad. Si parte giovedì, alle ore 22:00, con Napoli contro Milan, si prosegue venerdì con Bologna-Inter alle ore 20:00. In vista dell'edizione 2025, il sito 'Calcio e Finanza' svela il montepremi totale della competizione e come verrà diviso tra le quattro squadre.
Quanto vale la Supercoppa Italiana: i dettagli
Secondo 'Calcio e Finanza', il montepremi ammonterà di nuovo a un totale di 22,5 milioni di euro da distribuire tra i club che parteciperanno alla 'Final Four'. Le due squadre eliminate in semifinale porteranno comunque a casa un assegno da 2,4 milioni di euro ciascuna. Chi perderà l’atto conclusivo incasserà 6,7 milioni. Discorso a parte per la vincitrice: sul piatto ci sono 9,5 milioni di euro, cifra che può salire fino a 11 milioni complessivi grazie a un ulteriore bonus da 1,5 milioni legato alla possibile disputa di un'amichevole contro la formazione campione della Supercoppa locale.