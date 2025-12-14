Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Milan, Pellegatti lancia l’appello: “L’organico è ridotto. Comprate e aiutate Allegri!”

Il giornalista sportivo noto per la sua fede rossonera, Carlo Pellegatti, tramite il proprio profilo Instagram ha discusso di Milan-Sassuolo: l'appello per la dirigenza rossonera
Il giornalista sportivo noto per la sua forte fede rossonera, Carlo Pellegatti, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto lanciare un vero e proprio appello alla dirigenza del Milan dopo la partita di oggi contro il Sassuolo, termina 2-2 grazie ad una doppietta di Davide Bartesaghi. Pellegatti si è voluto soffermare sul mercato rossonero, invitando la dirigenza a comprare dei rinforzi durante il mercato di riparazione di gennaio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pellegatti

"Questo è un appello, non è un appello mio, o degli 80.000 di San Siro, o dei 500-600  milioni di tifosi del Milan, questo è l'appello di Massimiliano Allegri e dei suoi commoventi e straordinari ragazzi. Comprate, aiutateci, s-o-s, save our souls, salvate le nostre anime, non si può continuare così con una rosa così ridotta, trapela, e se non fosse vero ditecelo comunicando una volta nella vita, trapela che non ci siano euro a gennaio, che non si voglia investire a gennaio, trapela che si stiano occupando solo del portiere del prossimo anno e chi se ne importa, trapela questo, se non fosse vero lo vedremo, ma oggi su Gimenez e Nkunku non puoi contare, almeno nel ruolo di attaccante, rimane solo Leao sperando che regga e Pulisic, ma pensare di andare avanti fino a marzo con questo gruppettino di giocatori è impossibile pensarlo.

Allegri non può continuare a fare miracoli, bisogna aiutarlo, a meno che comunicatecelo, signori a noi interessa arrivare fra le prime quattro e di arrivare in un campionato dove tutte sono impegnate in coppa e noi potremmo approfittarne con un piccolo aiuto, non ci interessa nulla, quindi noi benissimo arriveremo fra le prime quattro e io dirò che se è una stagione fallimentare, perché arrivare fra le prime quattro con la possibilità dopo 15 giornate di essere in testa è un fallimento, perché si poteva vincere. Comprate, aiutate questi ragazzi, l'organico è ridotto, non abbiamo punte, non abbiamo difensore. Comprate, aiutate questi ragazzi, aiutate Massimiliano Allegri!"

