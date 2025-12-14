LEGGI ANCHE: Milan tra gioie e preoccupazioni: la giornata di Bartesaghi, Gabbia e le piste di mercato
Allegri non può continuare a fare miracoli, bisogna aiutarlo, a meno che comunicatecelo, signori a noi interessa arrivare fra le prime quattro e di arrivare in un campionato dove tutte sono impegnate in coppa e noi potremmo approfittarne con un piccolo aiuto, non ci interessa nulla, quindi noi benissimo arriveremo fra le prime quattro e io dirò che se è una stagione fallimentare, perché arrivare fra le prime quattro con la possibilità dopo 15 giornate di essere in testa è un fallimento, perché si poteva vincere. Comprate, aiutate questi ragazzi, l'organico è ridotto, non abbiamo punte, non abbiamo difensore. Comprate, aiutate questi ragazzi, aiutate Massimiliano Allegri!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA