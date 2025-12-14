Milan, le parole di Pellegatti

"Questo è un appello, non è un appello mio, o degli 80.000 di San Siro, o dei 500-600 milioni di tifosi del Milan, questo è l'appello di Massimiliano Allegri e dei suoi commoventi e straordinari ragazzi. Comprate, aiutateci, s-o-s, save our souls, salvate le nostre anime, non si può continuare così con una rosa così ridotta, trapela, e se non fosse vero ditecelo comunicando una volta nella vita, trapela che non ci siano euro a gennaio, che non si voglia investire a gennaio, trapela che si stiano occupando solo del portiere del prossimo anno e chi se ne importa, trapela questo, se non fosse vero lo vedremo, ma oggi su Gimenez e Nkunku non puoi contare, almeno nel ruolo di attaccante, rimane solo Leao sperando che regga e Pulisic, ma pensare di andare avanti fino a marzo con questo gruppettino di giocatori è impossibile pensarlo.