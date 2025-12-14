Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Sabatini duro: “La spinta di Loftus-Cheek è veramente docile. Clamoroso errore dell’arbitro”

MILAN-SASSUOLO

Sabatini duro: “La spinta di Loftus-Cheek è veramente docile. Clamoroso errore dell’arbitro”

Sabatini duro: “La spinta di Loftus-Cheek è veramente docile. Clamoroso errore dell’arbitro” - immagine 1
Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il giornalista Sandro Sabatini ha voluto analizzare la partita del Milan contro il Sassuolo: dalle lacune rossonere ai clamorosi errori arbitrali. Le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il noto giornalista e commentatore televisivo Sandro Sabatini ha voluto analizzare la partita del Milan contro il Sassuolo di oggi, terminata 2-2 grazie ad una doppietta del giovane Davide Bartesaghi. Sabatini, oltre alle lacune commessi dai rossoneri, si è voluto soffermare sugli errori fatti da arbitro e VAR, soprattuto nella rete annullata a Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Sassuolo, le parole di Sabatini

—  

"Dopo Cremonese e Pisa anche il Sassuolo fa risultato a San Siro contro il Milan e così per i rossoneri continua la maledizione delle squadre neopromosse.  Finisce 2-2 una partita molto controversa al di là del risultato per un paio di decisioni arbitrali abbastanza incomprensibili. Una ai danni del Milan e una alla fine ai danni del Sassuolo.

LEGGI ANCHE

Prima di esaminare questi due episodi è giusto ricordare che il risultato è comunque fondamentalmente giusto e che il Milan, e non è la prima volta, torna ad evidenziare il lacune di una rosa che senza un centravanti ruolo si trova naturalmente e ovviamente in difficoltà soprattutto poi quando mancano contemporaneamente sia Gimenez sia Leao. Nkunku fa quello che può, tutto sommato sembra in crescita ma è di sicuro un giocatore che non ha le caratteristiche adatte per quel ruolo.

La formazione rossonera si gode comunque la splendida domenica di Bartesaghi, un ragazzo che fra una settimana compirà vent'anni ed è la rivelazione di questa stagione insieme a un contesto generale in cui per esempio il nuovo entrato De Winter lascia abbastanza a desiderare sul gol del 2-2 del Sassuolo al culmine però di una bellissima azione con quattro passaggi di prima nell'area rossonera.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 Gli episodi arbitrali alla fine ci sono tante proteste per un intervento di Pavlovic su Cheddira  ma in precedenza è veramente incomprensibile l'annullamento del gol di Pulisic che avrebbe consentito al Milan di andare sulla 3-1. La spinta di Loftus-Cheek se c'è è veramente docile, morbida nei confronti del giocatore del Sassuolo che accentua la caduta eppure l'arbitro decide e il VAR non interviene, un clamoroso errore."

Leggi anche
Milan, nel segno di Maldini: Bartesaghi firma una doppietta da record
Prepartita di Milan-Sassuolo, Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month di novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA