Prima di esaminare questi due episodi è giusto ricordare che il risultato è comunque fondamentalmente giusto e che il Milan, e non è la prima volta, torna ad evidenziare il lacune di una rosa che senza un centravanti ruolo si trova naturalmente e ovviamente in difficoltà soprattutto poi quando mancano contemporaneamente sia Gimenez sia Leao. Nkunku fa quello che può, tutto sommato sembra in crescita ma è di sicuro un giocatore che non ha le caratteristiche adatte per quel ruolo.
La formazione rossonera si gode comunque la splendida domenica di Bartesaghi, un ragazzo che fra una settimana compirà vent'anni ed è la rivelazione di questa stagione insieme a un contesto generale in cui per esempio il nuovo entrato De Winter lascia abbastanza a desiderare sul gol del 2-2 del Sassuolo al culmine però di una bellissima azione con quattro passaggi di prima nell'area rossonera.
Gli episodi arbitrali alla fine ci sono tante proteste per un intervento di Pavlovic su Cheddira ma in precedenza è veramente incomprensibile l'annullamento del gol di Pulisic che avrebbe consentito al Milan di andare sulla 3-1. La spinta di Loftus-Cheek se c'è è veramente docile, morbida nei confronti del giocatore del Sassuolo che accentua la caduta eppure l'arbitro decide e il VAR non interviene, un clamoroso errore."
