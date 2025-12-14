Prima di esaminare questi due episodi è giusto ricordare che il risultato è comunque fondamentalmente giusto e che il Milan, e non è la prima volta, torna ad evidenziare il lacune di una rosa che senza un centravanti ruolo si trova naturalmente e ovviamente in difficoltà soprattutto poi quando mancano contemporaneamente sia Gimenez sia Leao. Nkunku fa quello che può, tutto sommato sembra in crescita ma è di sicuro un giocatore che non ha le caratteristiche adatte per quel ruolo.