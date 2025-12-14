Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month pre Milan-Sassuolo

Nel comunicato della Lega Serie A relativo all'annuncio del vincitore del premio dell'allenatore del mese, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha parlato del tecnico livornese. Ecco di seguito le sue parole: "Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".
