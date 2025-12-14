Pianeta Milan
Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month pre Milan-Sassuolo
Nel prepartita di Milan-Sassuolo, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato premiato come 'Philadelphia Coach of the Month' di novembre
Ennesimo riconoscimento nella lunga e vincente carriera di Massimiliano Allegri. Nel prepartita di Milan-Sassuolo, sfida valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, l'allenatore rossonero è stato premiato come 'Philadelphia Coach of the Month' per il grande mese di novembre disputato dal suo diavolo. Al momento della consegna del premio, era presente anche l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Ecco il post pubblicato su X dalla Lega Serie A per celebrare il miglior allenatore del campionato nel mese di novembre.

Premio più che meritato per l'allenatore toscano, visti i diversi risultati praticamente perfetti. Mese complicato, sulla carta, per il Diavolo, con tre big match su quattro sfide di Serie A. Novembre si è aperto con la vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la quale è arrivato un brutto pareggio con il Parma. Dopo la pausa per le nazionali si è visto un altro Milan nelle due delicate sfide contro Inter e Lazio, entrambe vinte 1-0.

Nel comunicato della Lega Serie A relativo all'annuncio del vincitore del premio dell'allenatore del mese, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha parlato del tecnico livornese. Ecco di seguito le sue parole: "Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".

 

