Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month pre Milan-Sassuolo

Ennesimo riconoscimento nella lunga e vincente carriera di Massimiliano Allegri . Nel prepartita di Milan-Sassuolo , sfida valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, l'allenatore rossonero è stato premiato come ' Philadelphia Coach of the Month ' per il grande mese di novembre disputato dal suo diavolo. Al momento della consegna del premio, era presente anche l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Ecco il post pubblicato su X dalla Lega Serie A per celebrare il miglior allenatore del campionato nel mese di novembre.

Premio più che meritato per l'allenatore toscano, visti i diversi risultati praticamente perfetti. Mese complicato, sulla carta, per il Diavolo, con tre big match su quattro sfide di Serie A. Novembre si è aperto con la vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, dopo la quale è arrivato un brutto pareggio con il Parma. Dopo la pausa per le nazionali si è visto un altro Milan nelle due delicate sfide contro Inter e Lazio, entrambe vinte 1-0.