Theo Hernandez è stato ceduto dal Milan all'Al-Hilal in estate. Come sta andando la stagione del francese? I suoi numeri con Simone Inzaghi

Theo Hernandez in estate ha lasciato il Milan dopo anni di successi dopo il suo arrivo dal Real Madrid. L'ultima stagione in maglia rossonera del terzino si è chiusa con 5 gol e 6 assist in 49 partite. Se prendiamo tutta la carriera, il francese ha chiuso (almeno per il momento) il suo conto con il Milan con 34 gol e 45 assist in 262 presenze. Come detto, il club lo ha ceduto all'Al-Hilal di Simone Inzaghi per una cifra che dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro (dati presi da transfermarkt).