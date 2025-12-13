Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 13 dicembre 2025. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità importanti concernenti l'universo rossonero. D'altronde già domani pomeriggio si torna in campo per una partita di campionato che non sarà per nulla facile, contro il Sassuolo di Fabio Grosso. E al contempo, con la sessione invernale alle porte, torna ad impazzare il calciomercato. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA