Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 13 dicembre 2025. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità importanti concernenti l'universo rossonero. D'altronde già domani pomeriggio si torna in campo per una partita di campionato che non sarà per nulla facile, contro il Sassuolo di Fabio Grosso. E al contempo, con la sessione invernale alle porte, torna ad impazzare il calciomercato.
Top News Milan: Allegri non si fida del Sassuolo. Mercato: sogno Zirkzee, idea Gabriel Jesus
Le notizie più importanti sul Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, sabato 13 dicembre 2025: domani si tornerà in campo a San Siro, alle ore 12:30, contro il Sassuolo. Il calciomercato comincia ad infiammarsi in vista di gennaio