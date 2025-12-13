Pianeta Milan
Milan-Sassuolo, oltre 72mila spettatori e uno spettacolare Enel Christmas Village: le attività

Previsti oltre 72mila spettatori per Milan-Sassuolo, 'lunch match' delle ore 12:30 di domani, domenica 14 dicembre, a 'San Siro': ci sarà anche l'Enel Christmas Village fuori dallo stadio, ecco tutte le attività previste per l'occasione
In occasione di Milan–Sassuolo, in programma domani, domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, valevole per la 15^ giornata della Serie A 2025-2026, sono previsti oltre 72mila spettatori. Per l'occasione, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà uno speciale e coinvolgente Enel Christmas Village. Ovvero un villaggio di Natale pensato per far vivere ai tifosi rossoneri un'esperienza unica prima del match.

Milan-Sassuolo, giornata di festa per i tifosi rossoneri

All'interno della fan zone ci saranno attività per tutti. I più piccoli potranno divertirsi nel corner dedicato con truccabimbi o con i momenti di innevamento artificiale, che daranno un tocco incantato al pre-match, ricordando l'atmosfera magica delle festività. Al centro del villaggio il protagonista sarà, invece, un biliardino gigante, che permetterà ai tifosi di sfidarsi in partite fino a 11 contro 11. Parallelamente, si potrà provare il Subsoccer, conosciuto anche come calcio da tavolo, che si gioca da seduti e adatto a tutte le età, oppure l'arcade box con una parete di 30 pulsanti luminosi.

Gli ospiti potranno provare l'emozione di sventolare la grande bandiera usata dalla mascotte Milanello durante la lettura delle formazioni, e scattare delle foto-ricordo nell'angolo del photobooth a tema invernale. E per rendere tutto ancora più coinvolgente, i partecipanti potranno provare a vincere gadget e prodotti ufficiali AC Milan grazie a un contest instant-win. Basterà scansionare il QR code esposto nella fan zone per partecipare. Una giornata di festa, divertimento e passione rossonera.

Ci sarà anche un'area per i progetti di Fondazione Milan

Verrà anche allestita un'area in cui conoscere da vicino le iniziative sociali e i progetti sostenuti da Fondazione Milan. AC Milan e Fondazione Milan, durante le Festività, promuovono iniziative a sostegno di inclusione e accessibilità nello sport che sono l’obiettivo del programma “Sport for All”.

Domenica, in occasione di Milan-Sassuolo a San Siro, parte del ricavato dei biglietti e degli ingressi al Museo Mondo Milan sarà destinata ai progetti sociali della Fondazione, insieme ai fondi raccolti dai volontari presenti allo stadio che omaggeranno i tifosi con un pensiero natalizio. Le attività sosterranno il programma che coinvolge le squadre Briantea84 e Vharese nel campionato DCPS della FIGC e Calcio Seduto, offrendo a bambini dai 7 ai 12 anni, con o senza disabilità, la possibilità di giocare in un contesto educativo e inclusivo.

