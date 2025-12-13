Gli ospiti potranno provare l'emozione di sventolare la grande bandiera usata dalla mascotte Milanello durante la lettura delle formazioni, e scattare delle foto-ricordo nell'angolo del photobooth a tema invernale. E per rendere tutto ancora più coinvolgente, i partecipanti potranno provare a vincere gadget e prodotti ufficiali AC Milan grazie a un contest instant-win. Basterà scansionare il QR code esposto nella fan zone per partecipare. Una giornata di festa, divertimento e passione rossonera.

Ci sarà anche un'area per i progetti di Fondazione Milan — Verrà anche allestita un'area in cui conoscere da vicino le iniziative sociali e i progetti sostenuti da Fondazione Milan. AC Milan e Fondazione Milan, durante le Festività, promuovono iniziative a sostegno di inclusione e accessibilità nello sport che sono l’obiettivo del programma “Sport for All”.

Domenica, in occasione di Milan-Sassuolo a San Siro, parte del ricavato dei biglietti e degli ingressi al Museo Mondo Milan sarà destinata ai progetti sociali della Fondazione, insieme ai fondi raccolti dai volontari presenti allo stadio che omaggeranno i tifosi con un pensiero natalizio. Le attività sosterranno il programma che coinvolge le squadre Briantea84 e Vharese nel campionato DCPS della FIGC e Calcio Seduto, offrendo a bambini dai 7 ai 12 anni, con o senza disabilità, la possibilità di giocare in un contesto educativo e inclusivo.