Milan, il club rossonero annuncia un camp di tre settimane alle Mauritius
Nella giornata di venerdì il Milan annuncia sul proprio sito una nuova iniziativa: tre settimane di camp in un'isola delle Mauritius. Ecco i dettagli
Nuova iniziativa annunciata sui canali ufficiali del Milan. Dal 22 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, si svolgerà un camp dedicato a ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni e organizzato dal club di Via Aldo Rossi. Il club rossonero tornerà alle Mauritius per il terzo anno consecutivo. Questa iniziativa si inserisce nella partnership sempre più solida con il prestigioso One&Only Le Saint Géran, resort di lusso situato nell’Oceano Indiano, a poca distanza dal Madagascar.

Per presentare la meta da sogno, il Milan scrive così sul proprio sito: "One&Only Le Saint Géran è una struttura di lusso che si distingue per il suo impegno verso il benessere, lo sport e l’offerta di esperienze uniche per i propri ospiti. Questa collaborazione che si rinnova conferma la missione del Club di ampliare la propria presenza internazionale nello sviluppo calcistico, garantendo standard di allenamento d'élite a nuove comunità in tutto il mondo".

Il comunicato continua e si legge: "A supervisionare le sessioni di allenamento sarà Federico Conticelli, allenatore certificato AC Milan, affiancato da alcuni collaboratori del resort. Attraverso una serie di sessioni mirate alla tecnica, allo spirito di squadra e allo sviluppo atletico, i partecipanti potranno sperimentare il Metodo Milan, migliorando non solo le proprie competenze tecniche, ma anche fiducia, agilità e capacità di collaborazione".

