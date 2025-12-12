Milan, il club rossonero annuncia un camp di tre settimane alle Mauritius

Il comunicato continua e si legge: "A supervisionare le sessioni di allenamento sarà Federico Conticelli, allenatore certificato AC Milan, affiancato da alcuni collaboratori del resort. Attraverso una serie di sessioni mirate alla tecnica, allo spirito di squadra e allo sviluppo atletico, i partecipanti potranno sperimentare il Metodo Milan, migliorando non solo le proprie competenze tecniche, ma anche fiducia, agilità e capacità di collaborazione".