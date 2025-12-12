Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Allegri ritrova Pulisic dal 1'. Jashari...

Pianeta Milan
Milan-Sassuolo, probabili formazioni: torna Pulisic con Nkunku davanti. A centrocampo chance per Jashari?

Dopo la grande vittoria in rimonta contro il Torino di Marco Baroni, il Milan di Massimiliano Allegri vuole allungare la striscia consecutiva di vittorie in campionato. Dopo gli ultimi tre successi in Serie A contro Inter, Lazio e Torino, il Diavolo vuole consolidare la vetta della classifica, attualmente condivisa con il Napoli di Antonio Conte.

Il Milan di Max Allegri incontrerà sul suo cammino il Sassuolo di Fabio Grosso, pronto a dare del filo da torcere al Diavolo. La sfida tra rossoneri e neroverdi è in programma domenica 14 dicembre alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.  In occasione della partita valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, 'La Gazzetta dello Sport' svela le possibili scelte di formazione dei due allenatori.

Sassuolo, Grosso recupera Pinamonti e conferma Volpato

Secondo la 'rosea', il tecnico del Sassuolo ha pochi dubbi in vista della sfida di San Siro. I neroverdi sono pronti a schierare il loro solito 4-3-3, con l'assenza di Domenico Berardi. In porta ci sarà Muric. La difesa sarà formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo confermatissimo il trio composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In attacco spazio a Volpato al posto di Berardi, assieme Pinamonti e Laurienté.

Milan, Allegri ha un dubbio a centrocampo

Qualche pensiero in più ce l'ha l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha diverse assenze tra centrocampo e attacco, due su tutti: Rafa Leao a causa di un problema muscolare e Fofana che si allena ancora a parte. Secondo il quotidiano milanese, Max pensa ad alcune rotazioni in vista anche dell'impegno in Supercoppa Italiana. Ecco le possibili scelte di Allegri per la 15^ giornata.

Il Milan in prestito: Chukwueze doppietta contro il Manchester City e Morata si fa male

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Odogu, De Winter, Athekame, Modric, Estupinan, Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri.

