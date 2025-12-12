Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Allegri ritrova Pulisic dal 1'. Jashari...

Sassuolo, Grosso recupera Pinamonti e conferma Volpato

Secondo la 'rosea', il tecnico del Sassuolo ha pochi dubbi in vista della sfida di San Siro. I neroverdi sono pronti a schierare il loro solito 4-3-3, con l'assenza di Domenico Berardi. In porta ci sarà Muric. La difesa sarà formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo confermatissimo il trio composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In attacco spazio a Volpato al posto di Berardi, assieme Pinamonti e Laurienté.