Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Allegri ritrova Pulisic dal 1'. Jashari...

Milan-Sassuolo, probabili formazioni: torna Pulisic con Nkunku davanti. A centrocampo chance per Jashari?
Sassuolo, Grosso recupera Pinamonti e conferma Volpato—
Secondo la 'rosea', il tecnico del Sassuolo ha pochi dubbi in vista della sfida di San Siro. I neroverdi sono pronti a schierare il loro solito 4-3-3, con l'assenza di Domenico Berardi. In porta ci sarà Muric. La difesa sarà formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo confermatissimo il trio composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In attacco spazio a Volpato al posto di Berardi, assieme Pinamonti e Laurienté.
Milan, Allegri ha un dubbio a centrocampo—
Qualche pensiero in più ce l'ha l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha diverse assenze tra centrocampo e attacco, due su tutti: Rafa Leao a causa di un problema muscolare e Fofana che si allena ancora a parte. Secondo il quotidiano milanese, Max pensa ad alcune rotazioni in vista anche dell'impegno in Supercoppa Italiana. Ecco le possibili scelte di Allegri per la 15^ giornata.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Pittarella, Odogu, De Winter, Athekame, Modric, Estupinan, Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri.
