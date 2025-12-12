I prestiti del Milan: Morata si fa male e Chukwueze segna due gol col City

Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Di seguito viene presentato il borsino dei diversi giocatori in prestito.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan in prestito: Chukwueze doppietta contro il Manchester City e Morata si fa male
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan in prestito: Chukwueze doppietta contro il Manchester City e Morata si fa male
In questo articolo viene presentato il borsino aggiornato di tutti i calciatori del Milan in prestito in giro per l'Europa: Morata prolunga il suo periodo di crisi e si fa male contro l'Inter. Per Chukwueze primi due gol in maglia Fulham