Milan, Maignan premiato come giocatore del mese 'AIC' di novembre

Milan-Sassuolo, probabili formazioni: torna Pulisic con Nkunku davanti. A centrocampo chance per Jashari?
Dopo la pausa per le Nazionali, Mike Maignan si supera di nuovo. In primis, nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, in cui neutralizza il rigore dell'ex rossonero Calhanoglu, al primo rigore parato da quando veste nerazzurro. La settimana dopo veloce come un gatto sul ravvicinato colpo di testa di Gila che poteva regalare il vantaggio biancoceleste dopo pochi minuti.
In attesa di capire il suo futuro, tra rinnovo che tarda ad arrivare e voci di possibili sostituti, Mike Maignan ha vinto questo premio sfornando prestazioni di alto livello e parate che rimarranno negli occhi dei tifosi rossoneri per molto tempo.
