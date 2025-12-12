Milan, Maignan premiato come giocatore del mese 'AIC' di novembre

Il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato oggi come giocatore del mese 'AIC' di novembre. Ripercorriamo le sue strepitose parate tra Roma, derby e Lazio

Nella giornata di oggi il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato come calciatore del mese 'AIC' di novembre. Il capitano rossonero è uno dei pilastri del Diavolo di Massimiliano Allegri primo in classifica e l'ha dimostrato nel mese, pressoché perfetto, di novembre.