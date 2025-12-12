Pianeta Milan
Milan, Maignan vince il premio come calciatore del mese 'AIC' di novembre: ripercorriamo le sue prodezze

Milan, Maignan vince il premio come calciatore del mese ‘AIC’ di novembre: ripercorriamo le sue prodezze

Milan, Maignan premiato come giocatore del mese 'AIC' di novembre
Il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato oggi come giocatore del mese 'AIC' di novembre. Ripercorriamo le sue strepitose parate tra Roma, derby e Lazio
Nella giornata di oggi il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato come calciatore del mese 'AIC' di novembre. Il capitano rossonero è uno dei pilastri del Diavolo di Massimiliano Allegri primo in classifica e l'ha dimostrato nel mese, pressoché perfetto, di novembre.

Milan, Maignan è il calciatore del mese 'AIC' di novembre

Come ben ricordano tutti i tifosi del Milan, l'undicesimo mese dell'anno si è aperto con la prima prodezza, ma non l'unica, del mese di novembre di Mike tornato in formato 'Magic'. Il Milan batte la Roma 1-0, ma nei minuti finale il risultato poteva essere più deludente, ma il portiere rossonero è strepitoso nel parare il rigore di Paulo Dybala.

Dopo la pausa per le Nazionali, Mike Maignan si supera di nuovo. In primis, nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, in cui neutralizza il rigore dell'ex rossonero Calhanoglu, al primo rigore parato da quando veste nerazzurro. La settimana dopo veloce come un gatto sul ravvicinato colpo di testa di Gila che poteva regalare il vantaggio biancoceleste dopo pochi minuti.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni: torna Pulisic con Nkunku davanti. A centrocampo chance per Jashari?

In attesa di capire il suo futuro, tra rinnovo che tarda ad arrivare e voci di possibili sostituti, Mike Maignan ha vinto questo premio sfornando prestazioni di alto livello e parate che rimarranno negli occhi dei tifosi rossoneri per molto tempo.

