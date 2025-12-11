Milan, senti Braida: 'Maignan? Se vuoi vincere trofei, devi blindarlo'

Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato
"Maignan ha la calamita per come riesce ad arrivare sempre sulla palla. È magnetico, ha grande carisma nello spogliatoio e in campo fa la differenza. Se vuoi vincere dei trofei, va blindato al più presto. Un club con ambizioni importanti, i campioni devi tenerseli stretti senza se e senza ma, come ci diceva il presidente Berlusconi".
