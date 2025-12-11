Milan, senti Braida: 'Maignan? Se vuoi vincere trofei, devi blindarlo'

In occasione dell'intervista realizzata dal quotidiano 'Tuttosport' ad Ariedo Braida, l'ex dirigente e direttore sportivo del Milan ha parlato anche del caso spinoso legato al futuro di Mike Maignan. Dopo il ritorno a grandi livelli in campo, il Milan non ha fatto passi avanti sul rinnovo del contratto in scadenza del capitano del Milan. Nelle ultime ore, nonostante la priorità sia il prolungamento con 'Magic' Mike, il Milan ha iniziato a sondare il mercato per capire i possibili sostituti del decisivo portiere francese.