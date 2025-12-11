Milan, senti Braida: 'Maignan? Se vuoi vincere trofei, devi blindarlo'

Pianeta Milan
Milan, ascolta Braida: “Maignan? Se vuoi vincere trofei, va blindato. Devi tenerti stretto i campioni che hai”

Nell'intervista di Ariedo Braida concessa a 'Tuttosport, l'ex direttore sportivo del Milan si esprime sulla delicata questione Maignan, in scadenza di contratto con il Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni
In occasione dell'intervista realizzata dal quotidiano 'Tuttosport' ad Ariedo Braida, l'ex dirigente e direttore sportivo del Milan ha parlato anche del caso spinoso legato al futuro di Mike Maignan. Dopo il ritorno a grandi livelli in campo, il Milan non ha fatto passi avanti sul rinnovo del contratto in scadenza del capitano del Milan. Nelle ultime ore, nonostante la priorità sia il prolungamento con 'Magic' Mike, il Milan ha iniziato a sondare il mercato per capire i possibili sostituti del decisivo portiere francese.

Visto il suo passato da diretto sportivo, Braida ha voluto dire la sua opinione sulla situazione bloccata tra Milan e l'entourage di Maignan. Ecco le parole di Ariedo Braida a 'Tuttosport' sul capitano rossonero.

"Maignan ha la calamita per come riesce ad arrivare sempre sulla palla. È magnetico, ha grande carisma nello spogliatoio e in campo fa la differenza. Se vuoi vincere dei trofei, va blindato al più presto. Un club con ambizioni importanti, i campioni devi tenerseli stretti senza se e senza ma, come ci diceva il presidente Berlusconi".

