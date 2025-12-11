Milan, Braida: 'Leao è un grande giocatore e Max lo aiuterà a crescere'

Ariedo Braida è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport' e tra i vari argomenti della chiacchierata è emerso anche il nome di Rafa Leao, il nuovo 'nove' rossonero a quota 5 gol nelle 10 partite di Serie A disputate quest'anno. Come per Christian Pulisic, anche il portoghese non riesce a trovare costanza dal punto di vista fisico. Dopo il grave problema rimediato alla prima gara stagionale contro il Bari, nell'ultima contro il Torino si è dovuto fermare per un nuovo problema muscolare. Secondo le ultime notizie, l'infortunio non dovrebbe essere nulla di grave ma il club rossonero non vuole rischiare il suo numero 10, tenendo conto delle prossime decisive sfide tra campionato e Supercoppa Italiana.
Braida promuove Leao: “Rafa è un grande giocatore ed è l’ideale per il calcio di oggi”
Nell'intervista di Ariedo Braida concessa ai microfoni di 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan ha elogiato Rafa Leao. Ecco le sue parole sul talento portoghese
A proposito di Leao, ecco le parole di Braida sul portoghese: "Rafa è un grande giocatore e Max lo aiuterà a crescere. Uno come Leao è l’ideale per il calcio di oggi: veloce, potente e salta con facilità l’uomo. Adesso molti giocatori passano la palla indietro: lui invece è tra i pochi che va dritto in avanti e crea superiorità numerica coi suoi dribbling".
