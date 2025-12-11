Milan, Braida: 'Leao è un grande giocatore e Max lo aiuterà a crescere'

Ariedo Braida è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport' e tra i vari argomenti della chiacchierata è emerso anche il nome di Rafa Leao , il nuovo 'nove' rossonero a quota 5 gol nelle 10 partite di Serie A disputate quest'anno. Come per Christian Pulisic , anche il portoghese non riesce a trovare costanza dal punto di vista fisico. Dopo il grave problema rimediato alla prima gara stagionale contro il Bari, nell'ultima contro il Torino si è dovuto fermare per un nuovo problema muscolare. Secondo le ultime notizie, l'infortunio non dovrebbe essere nulla di grave ma il club rossonero non vuole rischiare il suo numero 10 , tenendo conto delle prossime decisive sfide tra campionato e Supercoppa Italiana .

A proposito di Leao, ecco le parole di Braida sul portoghese: "Rafa è un grande giocatore e Max lo aiuterà a crescere. Uno come Leao è l’ideale per il calcio di oggi: veloce, potente e salta con facilità l’uomo. Adesso molti giocatori passano la palla indietro: lui invece è tra i pochi che va dritto in avanti e crea superiorità numerica coi suoi dribbling".