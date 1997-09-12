Pianeta Milan
Milan, Pulisic show: ora anche lui ha il suo 'flu game' come MJ: la similitudine
L'attaccante statunitense Christian Pulisic, con una doppietta nel giro di 10', ha deciso Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, ribaltando il risultato da 2-1 a 2-3. E meno male che aveva l'influenza! Nel 1997 ...
Daniele Triolo Redattore 

Alla vigilia di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, l'attaccante statunitense Christian Pulisic, debilitato dalla febbre, era praticamente out dal match dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Poi, nella mattinata di ieri, con la temperatura tornata - più o meno - sotto controllo, il numero 11 ha raggiunto i rossoneri di Massimiliano Allegri sotto la Mole, andando in panchina contro i granata. E meno male.

Torino-Milan, 'flu game' per Pulisic: come Jordan nel 1997

Al 66' di Torino-Milan, con il Diavolo sotto per 2-1, Pulisic è entrato e, nel giro di dieci minuti, ha segnato - rispettivamente sugli assist di Alexis Saelemaekers prima e Samuele Ricci poi - la doppietta che ha ribaltato il risultato fino al 2-3 per il Milan. Giusto perché aveva l'influenza! Con questi due gol al Toro, Pulisic è salito a quota 7 nella classifica cannonieri di Serie A, agganciando al primo posto Lautaro Martínez (Inter).

«Fino a due giorni fa ero davvero morto – ha raccontato nel post-partita l’ex Chelsea e Borussia Dortmund -. Sono felice per i gol, ma l’importante era vincere la partita». Una partita che, per circostanze, può essere definita come 'flu game', la partita con l'influenza. Così, negli Stati Uniti d'America, potranno paragonare - ovviamente nel piccolo - la performance di Pulisic in Torino-Milan a quella che fornì MJ, al secondo Michael Jordan, in Gara 5 delle NBA Finals 1997.

In quell'occasione, Jordan mise a segno - con 38 di febbre - ben 38 punti nel successo 90-88 dei suoi Chicago Bulls, in trasferta, contro gli Utah Jazz al 'Delta Center' di Salt Lake City. Un paragone, forse, un po' troppo importante, rapportato alla prova di Pulisic. Quei Chicago Bulls, al termine della serie, vinta 4-2, festeggiarono l'anello. L'auspicio è che i due squilli di Pulisic in Piemonte possano essere un piccolo mattoncino sulla strada dello Scudetto.

