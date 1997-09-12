L'attaccante statunitense Christian Pulisic, con una doppietta nel giro di 10', ha deciso Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, ribaltando il risultato da 2-1 a 2-3. E meno male che aveva l'influenza! Nel 1997 ...

Alla vigilia di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 , l'attaccante statunitense Christian Pulisic , debilitato dalla febbre , era praticamente out dal match dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Poi, nella mattinata di ieri, con la temperatura tornata - più o meno - sotto controllo, il numero 11 ha raggiunto i rossoneri di Massimiliano Allegri sotto la Mole , andando in panchina contro i granata. E meno male.

Torino-Milan, 'flu game' per Pulisic: come Jordan nel 1997

Al 66' di Torino-Milan, con il Diavolo sotto per 2-1, Pulisic è entrato e, nel giro di dieci minuti, ha segnato - rispettivamente sugli assist di Alexis Saelemaekers prima e Samuele Ricci poi - la doppietta che ha ribaltato il risultato fino al 2-3 per il Milan. Giusto perché aveva l'influenza! Con questi due gol al Toro, Pulisic è salito a quota 7 nella classifica cannonieri di Serie A, agganciando al primo posto Lautaro Martínez (Inter).