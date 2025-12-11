Braida: 'Milan lotterà con Inter e Napoli. Ecco cosa serve a gennaio...'

Nella lunga intervista di Ariedo Braida al quotidiano 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan ha parlato della possibile lotta scudetto, inserendo anche i rossoneri assieme a Inter e Napoli. Ecco le sue parole

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano 'Tuttosport' l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato, tra i vari argomenti, anche dell'attuale campionato di Serie A . Secondo lui, per il titolo finale , sarà una lotta a tre tra Milan , Inter e Napoli , a patto che i rossoneri agiscano con decisione nel prossimo mercato invernale, in cui si parla di diversi nomi importanti che potrebbero alzare il tasso tecnico della squadra allenata da Massimiliano Allegri , soprattutto nel ruolo di prima punta al posto di Santiago Gimenez .

"Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine".