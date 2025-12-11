Braida: 'Milan lotterà con Inter e Napoli. Ecco cosa serve a gennaio...'

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano 'Tuttosport' l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato, tra i vari argomenti, anche dell'attuale campionato di Serie A. Secondo lui, per il titolo finale, sarà una lotta a tre tra Milan, Inter e Napoli, a patto che i rossoneri agiscano con decisione nel prossimo mercato invernale, in cui si parla di diversi nomi importanti che potrebbero alzare il tasso tecnico della squadra allenata da Massimiliano Allegri, soprattutto nel ruolo di prima punta al posto di Santiago Gimenez.
Nella lunga intervista di Ariedo Braida al quotidiano 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan ha parlato della possibile lotta scudetto, inserendo anche i rossoneri assieme a Inter e Napoli. Ecco le sue parole
'Tuttosport', Ariedo Braida sulla lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli—
LEGGI ANCHE: Braida: "Si parla poco di Pulisic. Mi ricorda Shevchenko. Maignan? Un club con ambizioni ..."
"Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine".
