Braida così su Allegri: “Fuoriclasse e valore aggiunto del Milan. Adesso i rossoneri sono una squadra unita”

Braida: 'Allegri? Fuoriclasse in panchina. A lui interessa solo il risultato'
L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport': ecco le sue parole sul Milan allenato da Massimiliano Allegri, tornato in vetta alla classifica
Nell'edizione odierna del quotidiano 'Tuttosport' è presente una lunga intervista all'ex dirigente del Milan Ariedo Braida, fondamentale nel periodo d'oro rossonero al fianco di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. In generale, la sua carriera nel Milan è distinguibile in due fasi: dal 1986 al 2002 è stato direttore generale del club rossonero, poi fino al 2013 ha ricoperto la carica di direttore sportivo della società milanese.

Ariedo Braida sul Milan di Massimiliano Allegri

Tra i diversi temi della lunga intervista di Braida con il giornale torinese non poteva mancare un pensiero sulla stagione attuale del Milan, tornato primo in classifica grazie, soprattutto, al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole in merito.

"Max Allegri è un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan. Un allenatore concreto, ma dotato di grande carisma e autorevolezza. Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina".

Braida ha poi aggiunto: "Adesso il Milan a differenza dell’anno scorso è una squadra unita, dove tutti remano dalla stessa parte. E i risultati si vedono. D’altronde se Allegri ha sempre vinto in carriera, un motivo ci sarà. Lo farà ancora a lungo; perché ha creato la giusta alchimia e riesce sempre a trarre il meglio dai giocatori che ha. La cosa più importante per Max è la vittoria, il resto non conta. Non gli interessano i ghirigori o il giocar più o meno bene, ma bada al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta". 

