Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico e giornalista, ha voluto parlare dell'ossessione che Cassano ha per Allegri: le sue parole in merito

Alessia Scataglini 10 dicembre - 23:40

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico e giornalista, durante il podcast con Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, Numer 1 Podcast, ha voluto parlare dell'ossessione che ha Antonio Cassano nei confronti di Massimiliano Allegri. Cruciani si è interrogato sul perché l'ex fantasista del Milan ce l'abbia così tanto con lui. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Il pensiero di Cruciani: "A me non me ne può fregare di meno di quello che Cassano pensa di Allegri. Ma, c'è un motivo? Che gli ha fatto Allegri? Che gli ha fatto? C'è un motivo per questa ossessione? Io capisco che qualcuno possa criticare Allegri, ovviamente ci sta, il diritto di critica vale per tutti, a maggior ragione per Cassano. Noi possiamo avere idee diverse da Cassano su Allegri, però c'è un'ossessione che a mio parere ha dell'insondabile, a meno che non sia solo marketing: non credo che dica cose che non pensa. Cassano dice cose che pensa ma questa ossessione nei confronti di Allegri, di fronte anche al fatto che l'allenatore sta ottenendo al Milan dei risultati"