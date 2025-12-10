Parlo con Paolo Maldini la prima volta. C'era Zvone. E io faccio: Ma in che senso? "Invece di prendere l'aereo per Valencia, prendi l'aereo per Milano e vieni qua". E noi avevamo fatto tutto col Valencia. Io con loro al telefono gli faccio: "Guardate, io sono un uomo di parola. Ho dato la mia parola al Valencia e non me la sento di dirgli no, fare volta cabana e fare così. Se dovrà essere, sarà.

Io faccio Valencia, faccio Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non mi riscatta, e mi richiama Ricky Massara E poi si è aperta un'altra parentesi di vita incredibile per me, perché è stato il mio più bel secondo tempo il Milan.

Per quello che mi ha dato, per quello che mi ha lasciato, per gli affetti che ho lasciato là, per l'affetto che ho per il Milan, che è un affetto diverso da quello che posso avere per la Roma, ma pur sempre un affetto".