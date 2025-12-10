Marco van Basten , ex attaccante del Milan e uno dei più forti di tutta la storia del calcio mondiale, ha voluto commentare ai microfoni di Ziggo Sport la tensione che si respira nello spogliatoio del Liverpool tra l'egiziano Salah e l'allenatore olandese, Arne Slot . Dopo le forti dichiarazioni fatte contro l'allenatore dei Reds, il giocatore è stato messo fuori rosa. Ecco, di seguito, le parole di Van Basten in merito:

Ex Milan, Van Basten durissimo contro Salah

Marco van Basten difende Arne Slot e attacca duramente l'egiziano Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto. L'anno scorso è stato straordinario, ma negli ultimi mesi ha reso molto poco. Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato".