Ex Milan, Van Basten durissimo contro Salah: “Ha il cervello di un insetto”

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha voluto commentare ai microfoni di Ziggo Sport le tensioni tra Slot e Momo Salah: parole durissime nei confronti dell'esterno egiziano
Alessia Scataglini
Marco van Basten, ex attaccante del Milan e uno dei più forti di tutta la storia del calcio mondiale, ha voluto commentare ai microfoni di Ziggo Sport la tensione che si respira nello spogliatoio del Liverpool tra l'egiziano Salah e l'allenatore olandese, Arne Slot. Dopo le forti dichiarazioni fatte contro l'allenatore dei Reds, il giocatore è stato messo fuori rosa. Ecco, di seguito, le parole di Van Basten in merito:

Marco van Basten difende Arne Slot e attacca duramente l'egiziano Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto. L'anno scorso è stato straordinario, ma negli ultimi mesi ha reso molto poco. Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato".

Nella serata di ieri, inoltre, il Liverpool ha vinto il big match di San Siro battendo l'Inter per 1-0. Ora il cammino di Momo Salah si fa sempre più duro, anche perchè il tutto potrebbe avere delle ripercussioni legate alla Nazionale, con la Coppa D'Africa che si avvicina sempre di più.

