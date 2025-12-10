Scaroni: 'Scudetto? Sono ottimista, ma l'obiettivo è la Champions League'

Nel corso dell'intervista concessa da Paolo Scaroni a 'Class CNBC', il Presidente del Milan ha parlato anche della stagione attuale del Milan , molto positiva vista anche la vetta della classifica dopo 14 giornate di Serie A . Nonostante questo, Scaroni ha voluto ribadire che l'obiettivo del club rossonero è il ritorno in Champions League , sottolineando l'importanza per un club mondiale come il Milan di giocare sul palcoscenico più importante del calcio internazionale. Ecco le sue parole, con un piccolo ricordo allo Scudetto vinto nel 2022.

Scaroni realista: "Obiettivo è il ritorno in Champions League"

Sull'obiettivo del Milan: "Quando mi si parla dopo un weekend con una partita vinta soffrendo come quella col Torino naturalmente io guardo avanti, sono ottimista e pieno di speranza. Resta il fatto che, lo dico e lo dice Allegri, noi abbiamo un obiettivo: essere in Champions League l'anno prossimo perché il Milan deve essere sempre in Champions. Noi siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo, dobbiamo essere nel palcoscenico del calcio mondiale che è la Champions".