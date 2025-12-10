Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni così su Allegri: “Max elemento chiave, infonde serenità a tutta la squadra e staff”

INTERVISTE

Scaroni così su Allegri: “Max elemento chiave, infonde serenità a tutta la squadra e staff”

Scaroni: 'Allegri? Elemento chiave, trasmette serenità a tutto il club'
Nella lunga intervista a Paolo Scaroni realizzata da 'Class CNBC', il Presidente del Milan ha parlato di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sul tecnico rossonero
Redazione

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche di questioni di campo, non solo stadio e bilanci. Una delle questioni affrontate riguarda l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, molto elogiato da Scaroni per le qualità come mister sia dentro che fuori dal campo. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Scaroni su Massimiliano Allegri

—  

Su mister Allegri: "In termini di allenatore credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e ottimismo come Max Allegri sia un elemento chiave. E come infonde serenità a me, sono convinto la infonda anche alla squadra e a tutto lo staff".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Scaroni ha poi aggiunto: "Questo per me è un ingrediente fondamentale per avere dei risultati nel campo perché me l'hanno spiegato quando sono venuto al Milan ancora tanti anni fa, mi hanno detto la squadra in campo è la figlia dell'allenatore e della società. Bisogna che la società sia una società sana – e Gerry Cardinale ce lo garantisce –, e un allenatore che ne abbia viste di tutti i colori, come il caso di Max Allegri. E poi in campo tutto questo si trasferisce nei risultati".

Leggi anche
Milan, Pedullà: “Quel gran genio di Pulisic entra e cambia la partita”
Milan-Como a Perth, Scaroni: “Non è un affare economico. Se non si dovesse fare sarebbe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA