Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Partita difficile da interpretare soprattutto alla luce del primo tempo dove il Milan ha perso quasi subito Leao per un problema agli adduttori, e ha perso il riferimento più importante. A quel punto Allegri squalificato e in tribuna ha detto a Landucci di piazzare subito Ricci e di alzare Loftus-Cheek. È stato un primo tempo inizialmente complicato perché il Milan ha trovato un errore grave di Tomori per la trasformazione di Vlasic su rigore, il raddoppio con un gran bel goal incrociato in diagonale di Zapata.
Le partite quando si mettono così subito, due a zero in pochi minuti, ti serve subito per rientrare l’episodio che ha trovato con un Rabiot grazie ad uno straordinario goal che entra di diritto nella galleria dei più belli fin qui e che probabilmente resterà anche a fine stagione, uno dei goal più belli del campionato”
