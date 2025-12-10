PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pedullà: “Quel gran genio di Pulisic entra e cambia la partita”

Milan, Pedullà: “Quel gran genio di Pulisic entra e cambia la partita”

Nel post partita di Torino-Milan, gara vinta dai rossoneri per 3-2, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato del match e dei due protagonisti della serata: Pulisic e Rabiot
Nel post partita di Torino-Milan, gara vinta dai rossoneri di Massimiliano Allegri per 3-2 in rimonta, il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà, ha voluto commentare il match dei rossoneri sul nuovo video publicato sul canale YouTube, soffermandosi in modo molto particolare sulla figura di Christian Pulisic, uomo della partita, e Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole:

Quel gran genio di Christian Pulisic entra e cambia la partita, facendo doppietta, aveva la febbre quarantott’ore fa, è partito con un Van per raggiungere il Milan all’ultimo momento ed è partito dalla panchina. È entrato al 21’ del secondo tempo, ha guardato un po’ in giro il panorama ed ha lasciato subito traccia, prima pareggiando e poi col gol del vantaggio che ha regalato 3 punti molto pesanti per il Milan che raggiunge il Napoli al comando a 31 punti e supera l’Inter che resta a 30. Un punto con queste tre squadre che sono quelle che in questa fase della stagione stanno indirizzando più o meno il campionato.

Partita difficile da interpretare soprattutto alla luce del primo tempo dove il Milan ha perso quasi subito Leao per un problema agli adduttori, e ha perso il riferimento più importante. A quel punto Allegri squalificato e in tribuna ha detto a Landucci di piazzare subito Ricci e di alzare Loftus-Cheek. È stato un primo tempo inizialmente complicato perché il Milan ha trovato un errore grave di Tomori per la trasformazione di Vlasic su rigore, il raddoppio con un gran bel goal incrociato in diagonale di Zapata.

Le partite quando si mettono così subito, due a zero in pochi minuti, ti serve subito per rientrare l’episodio che ha trovato con un Rabiot grazie ad uno straordinario goal che entra di diritto nella galleria dei più belli fin qui e che probabilmente resterà anche a fine stagione, uno dei goal più belli del campionato

