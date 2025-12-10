Milan, le parole di Pedullà

“Quel gran genio di Christian Pulisic entra e cambia la partita, facendo doppietta, aveva la febbre quarantott’ore fa, è partito con un Van per raggiungere il Milan all’ultimo momento ed è partito dalla panchina. È entrato al 21’ del secondo tempo, ha guardato un po’ in giro il panorama ed ha lasciato subito traccia, prima pareggiando e poi col gol del vantaggio che ha regalato 3 punti molto pesanti per il Milan che raggiunge il Napoli al comando a 31 punti e supera l’Inter che resta a 30. Un punto con queste tre squadre che sono quelle che in questa fase della stagione stanno indirizzando più o meno il campionato.