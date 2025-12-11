Braida: 'Modric è un campione che il Milan deve godersi il più possibile'

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato anche del campione Luka Modric nella sua lunga intervista concessa a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole sul Pallone d'Oro croato
Uno dei protagonisti di questa buona prima parte di stagione rossonera è Luka Modric, faro del centrocampo rossonero che detta i tempi e recupera palloni come nessuno in Serie A. Anche contro il Torino ha dimostrato la sua qualità. Nel secondo tempo è salito in cattedra e ha portato ordine e intensità al centrocampo rossonero. In questi primi mesi, l'ex Real Madrid è considerato una pedina fondamentale anche fuori dal campo. Svariate dichiarazioni provenienti dal Mondo Milan raccontano di una bella persona fuori dal calcio, sempre pronto ad aiutare i compagni più giovani, che in lui vedono un maestro da seguire.
Milan, Ariedo Braida su Luka Modric
—
A proposito del campione croato ha parlato anche l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida, che durante la lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano 'Tuttosport' ha commentato l'importanza di un giocatore come lui nell'attuale squadra rossonera. Ecco le sue parole.