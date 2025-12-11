Braida: 'Modric è un campione che il Milan deve godersi il più possibile'

Uno dei protagonisti di questa buona prima parte di stagione rossonera è Luka Modric, faro del centrocampo rossonero che detta i tempi e recupera palloni come nessuno in Serie A. Anche contro il Torino ha dimostrato la sua qualità. Nel secondo tempo è salito in cattedra e ha portato ordine e intensità al centrocampo rossonero. In questi primi mesi, l'ex Real Madrid è considerato una pedina fondamentale anche fuori dal campo. Svariate dichiarazioni provenienti dal Mondo Milan raccontano di una bella persona fuori dal calcio, sempre pronto ad aiutare i compagni più giovani, che in lui vedono un maestro da seguire.