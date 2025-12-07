In fin dei conti, il 40enne centrocampista croato si sta guadagnando il rinnovo di contratto con il Milan per quanto fa vedere in ogni partita sul terreno di gioco. Nessuno interpreta, in questo Milan, la parte del leader - dentro e fuori dal campo - meglio di lui. E sul terreno di gioco è sempre uno dei migliori: è rimasto fuori in Lazio-Milan di Coppa Italia soltanto per tirare il fiato in ottica campionato.