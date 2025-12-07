Pianeta Milan
Milan, il rinnovo di Modric è un po’ più vicino: leader in campo e chioccia per i giovani

Milan, l'idea del rinnovo di Modric si fa sempre più insistente. E c'è un motivo in più
Il Milan vorrebbe arrivare al rinnovo del contratto di Luka Modric, in scadenza a fine stagione (30 giugno 2026), per un ulteriore anno. Le ultime news sul 40enne centrocampista croato, vero leader dei rossoneri dentro e fuori dal campo
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei primi movimenti del Milan in vista del calciomercato di gennaio 2026, ha ricordato come i rossoneri siano molto vicini al laterale mancino colombiano Juan David Arizala dell'Independiente Medellín e come stiano trattando con il Bayern Monaco per l'esterno offensivo tedesco Adin Ličina.

Milan, si va verso il rinnovo di Modric per un anno

Il club di Via Aldo Rossi, insomma, guarda al futuro e, come da strategia societaria, punta sui giovani talenti da valorizzare in rossonero. Una squadra di alta classifica, però, non può reggersi soltanto sui ragazzi, per quanto bravi. Ecco perché, secondo la 'rosea', l’idea di prolungare il contratto di Luka Modric, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 ma con opzione di rinnovo annuale, si fa sempre più insistente.

In fin dei conti, il 40enne centrocampista croato si sta guadagnando il rinnovo di contratto con il Milan per quanto fa vedere in ogni partita sul terreno di gioco. Nessuno interpreta, in questo Milan, la parte del leader - dentro e fuori dal campo - meglio di lui. E sul terreno di gioco è sempre uno dei migliori: è rimasto fuori in Lazio-Milan di Coppa Italia soltanto per tirare il fiato in ottica campionato.

