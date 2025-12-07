Oltre al Milan, proprio la Juventus (insieme all'Inter) si è fatta viva per Licina. Considerato un giocatore dal futuro assicurato, ha fatto il ritiro estivo con il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Un infortunio e l'enorme concorrenza, però, gli hanno impedito di trovare spazio con i 'grandi'. Con la Seconda Squadra del Bayern Monaco, finora, Licina ha segnato 2 gol e fornito 6 assist in 19 partite tra campionato e Youth League.