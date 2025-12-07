Oltre al Milan, proprio la Juventus (insieme all'Inter) si è fatta viva per Licina. Considerato un giocatore dal futuro assicurato, ha fatto il ritiro estivo con il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Un infortunio e l'enorme concorrenza, però, gli hanno impedito di trovare spazio con i 'grandi'. Con la Seconda Squadra del Bayern Monaco, finora, Licina ha segnato 2 gol e fornito 6 assist in 19 partite tra campionato e Youth League.
Anche Juve, Inter, Sporting Lisbona e Real Sociedad sul tedesco—
Vuole cambiare aria per trovare il suo posto nel mondo del calcio e anche il Bayern Monaco, che pure vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore, è consapevole di come un trasferimento possa dare un'accelerata alla carriera del giovane talento. Oltre alle italiane, alla porta del club di Säbener Straße, secondo la 'rosea', avrebbero bussato anche Sporting Lisbona e Real Sociedad. Come potrebbe fare, dunque, il Milan per bruciare la concorrenza?
È presto detto: i rossoneri potrebbero imbastire ora per Licina un'operazione particolare, consentendo al Bayern di avere o una percentuale su un'eventuale, futura rivendita oppure una clausola di riacquisto, nel futuro, per riportare il ragazzo in Germania. Il quotidiano nazionale, però, ha precisato come, al momento, si tratti di una fase preliminare della trattativa. Costo dell'operazione, per il Diavolo, non più di 1-2 milioni di euro. Un'occasione da prendere al volo.
