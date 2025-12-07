Pianeta Milan
Mercato, Milan sul gioiello del Bayern: ecco come vuole bruciare la concorrenza di Juve e Inter

Il Milan, già operativo in vista del calciomercato di gennaio, medita di chiudere con il Bayern Monaco per l'acquisto del giovane Adin Licina, classe 2007, trequartista/esterno offensivo di enorme qualità e in scadenza di contratto
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan - in vista del calciomercato di gennaio - non ha messo nel mirino soltantoJuan David Arizala, laterale mancino colombiano dell'Independiente Medellín, ma anche Adin Licina, in uscita dal Bayern Monaco. Due talenti che, inizialmente, dovrebbero giocare nel Milan Futuro, per poi, si spera, trovare la loro strada in Prima Squadra.

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al giovane Licina

Ma chi è Licina? Classe 2007, nato a Landshut (Germania) ma di origine montenegrina, è un mancino di enorme qualità che può giocare come esterno offensivo destro (posizione naturale), come trequartista e, volendo, anche come esterno offensivo sinistro. È gestito dalla 'Leaderbrock', agenzia che ha portato Kenan Yıldız, altro gioiello cresciuto nelle giovanili del Bayern, alla Juventus.

Oltre al Milan, proprio la Juventus (insieme all'Inter) si è fatta viva per Licina. Considerato un giocatore dal futuro assicurato, ha fatto il ritiro estivo con il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Un infortunio e l'enorme concorrenza, però, gli hanno impedito di trovare spazio con i 'grandi'. Con la Seconda Squadra del Bayern Monaco, finora, Licina ha segnato 2 gol e fornito 6 assist in 19 partite tra campionato e Youth League.

Anche Juve, Inter, Sporting Lisbona e Real Sociedad sul tedesco

Vuole cambiare aria per trovare il suo posto nel mondo del calcio e anche il Bayern Monaco, che pure vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore, è consapevole di come un trasferimento possa dare un'accelerata alla carriera del giovane talento. Oltre alle italiane, alla porta del club di Säbener Straße, secondo la 'rosea', avrebbero bussato anche Sporting Lisbona e Real Sociedad. Come potrebbe fare, dunque, il Milan per bruciare la concorrenza?

È presto detto: i rossoneri potrebbero imbastire ora per Licina un'operazione particolare, consentendo al Bayern di avere o una percentuale su un'eventuale, futura rivendita oppure una clausola di riacquisto, nel futuro, per riportare il ragazzo in Germania. Il quotidiano nazionale, però, ha precisato come, al momento, si tratti di una fase preliminare della trattativa. Costo dell'operazione, per il Diavolo, non più di 1-2 milioni di euro. Un'occasione da prendere al volo.

