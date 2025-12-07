LEGGI ANCHE: Milan, un mercato all’insegna del ‘Made in Italy’: ecco a chi pensa Tare per gennaio >>>
Nel 3-5-2 di Allegri, infatti, Arizala dovrebbe fronteggiare, nell'immediato, la concorrenza del prodotto di casa, Davide Bartesaghi e di un altro sudamericano, l'ecuadoriano Pervis Estupiñán. Ad ogni modo, in questa prima fase preliminare del mercato di riparazione, i rossoneri si stanno muovendo più per il futuro che per il presente. Investendo sul talento prima che diventi troppo caro.
