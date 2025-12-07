Pianeta Milan
In vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato, il Milan - oltre che cercare rinforzi per la Prima Squadra - sta anche gettando le basi per il proprio futuro: in arrivo c'è Juan David Arizala dall'Independiente Medellín. Le ultime news
Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan, in vista dell'imminente sessione invernale di calciomercato (2 gennaio 2026 - 2 febbraio 2026), a meno di imprevisti o improvvise frenate, dovrebbe concludere l'operazione per l'arrivo in rossonero di Juan David Arizala.

Classe 2005, colombiano, Arizala - laterale mancino di spinta - si è messo in evidenza con la sua Nazionale agli ultimi Mondiali Under 20. L'affare dovrebbe andare in porto, secondo la 'rosea', per una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Difficilmente il giocatore sudamericano potrà dare sin da subito, però, una mano al tecnico Massimiliano Allegri in Prima Squadra.

Nel 3-5-2 di Allegri, infatti, Arizala dovrebbe fronteggiare, nell'immediato, la concorrenza del prodotto di casa, Davide Bartesaghi e di un altro sudamericano, l'ecuadoriano Pervis Estupiñán. Ad ogni modo, in questa prima fase preliminare del mercato di riparazione, i rossoneri si stanno muovendo più per il futuro che per il presente. Investendo sul talento prima che diventi troppo caro.

