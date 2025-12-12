Prezzi settore ospiti: arriva la commissione dopo la proposta del Milan

Novità sul tema biglietti settore ospiti: verrà istituita una commissione dopo la proposta avanzata in Lega dal Milan. Inoltre, anche le parole di Giorgio Furlani dopo l'assemblea di oggi
Arrivano novità dopo l'assemblea dei club tenutasi nella giornata di oggi. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa 'ANSA' sarebbe stata approvata un'importante proposta del Milan. Nello specifico, il club rossonero propone di istituire un tetto massimo al prezzo dei biglietti nei settori ospiti. Dopo le parole del Presidente Ezio Simonelli su Milan-Como, ecco un'altra novità che farà felici i tifosi.
Secondo l'ANSA, una commissione verrà istituita e porterà a una votazione finale sull'argomento. Un grande passo in avanti su questo tema, lanciato nel Milan negli scorsi mesi e supportato anche dai tifosi. Proposta indirizzata proprio verso quest'ultimi, che spesso si trovano impossibilitati a seguire la propria squadra in trasferta. Il motivo principale? I prezzi elevati dei biglietti, che, sommati alle spese logistiche per organizzare una trasferta, diventano insostenibili. Alla proposta avanzata dal Milan, si sarebbero associate altre squadre di Serie A, tra cui Inter e Juventus, che vedono in questa possibilità un triplice beneficio per tutte le componenti in gioco.