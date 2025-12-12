Simonelli su Milan-Como: 'Ipotesi non tramontata. Il 18 sapremo di più'

Pianeta Milan
Simonelli: “Milan-Como a Perth? Ipotesi ancora in piedi. Entro il 18 avremo chiara la situazione”

Arrivano importanti novità su Milan-Como a Perth, direttamente dal Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Ecco le sue dichiarazioni
Milan-Como a Perth rimane un argomento molto caldo, soprattutto dopo gli sviluppi degli ultimi giorni. Le ultime novità arrivano direttamente dal presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. Al termine dell'assemblea dei club avvenuta oggi, Simonelli è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei media. Di seguito vengono riportate le sue parole sulla possibilità di disputare Milan-Como in Australia.

Ezio Simonelli, le parole su Milan-Como

Sulle voci degli ultimi giorni riguardo Milan-Como: "Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un'ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall'Asia. L'AFC è l'unica che non ha dato un ok pulito, ma con due condizioni talmente impraticabili da non potersi considerare valide. Per questo abbiamo chiesto alla FIFA di dare una risposta finale: non reputiamo accettabili quelle condizioni, ma non perché non le vogliamo accettare. È impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla come tale. Come pure andare a giocare in Australia senza arbitri italiani".

Simonelli ha continuato: "Ma poi io dico: cara confederazione asiatica, ti sei accorta che noi a breve andremo in Arabia Saudita, nel territorio asiatico, a giocare una competizione, la Supercoppa, con arbitri italiani? Siamo andati in Cina, in Qatar: forse è un abbaglio. E se è un abbaglio consideriamo quelle condizioni inesistenti e lo prendiamo come parere favorevole. Questo non vuol dire che abbiamo la certezza che si giocherà: vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la FIFA dirà che la partita non s'ha da fare ne prenderemo atto. Non mi sbilancio, e non do nemmeno giudizi, dico solo che il percorso è ancora attivo".

C'è una deadline? "Sicuramente sì, può essere questo incontro a Doha del 17. Poi se dovesse emergere la necessità di un approfondimento vedremo, ma intanto già il 18 avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole".

Sull'alternativa in caso di fumata nera: "Non abbiamo fatto alcuna ipotesi ancora, proprio perché lavoriamo sull'8 febbraio a Perth. È chiaro che, se il 18 dicembre avessimo chiaro che non si potrà giocare, starà ad Andrea Butti, head of competition, gestire l'organizzazione di quella partita".

