Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giusto

Primavera, Bologna-Milan: la cronaca del secondo tempo—
La ripresa inizia con il Milan che sembra essere più arrembante. I rossoneri si rendono subito pericolosi e danno la sensazione di voler attaccare con più convinzione. Infatti prima Mancioppi su un tiro di Lontani e poi lo stesso Lontani si divorano il raddoppio facile. Poi il Bologna torna ad affacciarsi e colpisce una traversa con N'Diaye, ma su grande parata di Longoni.
Da lì i rossoblù tornano a controllare e il Milan fatica. Così i rossoneri si riabbassano e soffrono per gran parte della ripresa. A dieci dalla fine, però, è Vladimirov a sfiorare il gol di testa. Quando ormai sembrava che il Milan l'avesse portata a casa, però, Lo Monaco trova il pareggio, proprio all'ultimo. Un pareggio sfortunato, ma che nel complesso ci può stare.
