Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giusto

Primavera, Bologna-Milan: la cronaca del primo tempo

La partita inizia con un Bologna arrembante, in grado di mettere più volte in difficoltà i rossoneri e, soprattutto che sfiora un gol dopo appena un quarto d'ora e Vladimirov salva. Il calcio, però, è strano e dopo che Longoni aveva salvato i rossoneri, Ossola si inventa un'azione personale e manda Lontani solo davanti al portiere per il vantaggio rossonero, del tutto inaspettato. Il primo tempo si chiude 0-1, ma il risultato è tutt'altro che giusto, considerando anche le due ulteriori occasioni rossoblù con un grande Longoni nel primo caso. Nel finale di tempo però c'è anche un'occasione per Di Siena, che di testa spara alto.