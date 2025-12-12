Pianeta Milan
Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giusto

Finita al Centro Tecnico Niccolò Galli la partita Bologna-Milan, 15^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Si è disputata, al Centro Tecnico Niccolò Galli, la partita Bologna-Milan, valida per la 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Vediamo com'è andata!

Primavera, Bologna-Milan: la cronaca del primo tempo

La partita inizia con un Bologna arrembante, in grado di mettere più volte in difficoltà i rossoneri e, soprattutto che sfiora un gol dopo appena un quarto d'ora e Vladimirov salva. Il calcio, però, è strano e dopo che Longoni aveva salvato i rossoneri, Ossola si inventa un'azione personale e manda Lontani solo davanti al portiere per il vantaggio rossonero, del tutto inaspettato. Il primo tempo si chiude 0-1, ma il risultato è tutt'altro che giusto, considerando anche le due ulteriori occasioni rossoblù con un grande Longoni nel primo caso. Nel finale di tempo però c'è anche un'occasione per Di Siena, che di testa spara alto.

Primavera, Bologna-Milan: la cronaca del secondo tempo

La ripresa inizia con il Milan che sembra essere più arrembante. I rossoneri si rendono subito pericolosi e danno la sensazione di voler attaccare con più convinzione. Infatti prima Mancioppi su un tiro di Lontani e poi lo stesso Lontani si divorano il raddoppio facile. Poi il Bologna torna ad affacciarsi e colpisce una traversa con N'Diaye, ma su grande parata di Longoni.

Da lì i rossoblù tornano a controllare e il Milan fatica. Così i rossoneri si riabbassano e soffrono per gran parte della ripresa. A dieci dalla fine, però, è Vladimirov a sfiorare il gol di testa. Quando ormai sembrava che il Milan l'avesse portata a casa, però, Lo Monaco trova il pareggio, proprio all'ultimo. Un pareggio sfortunato, ma che nel complesso ci può stare.

