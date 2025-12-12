Pianeta Milan
Il Settore giovanile del Milan si prepara ad affrontare un weekend pieno zeppo di impegni: il resoconto completo dei match
Alessia Scataglini
Il Settore giovanile del Milan si prepara ad affrontare un weekend pieno zeppo di impegni. Ad iniziare sarà la Primavera di Mister Renna, che affronterà il Bologna questo pomeriggio. Sabato invece, scenderanno in campo l'Under 15, l'Under18 e le Under 11-10. Con una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha voluto riepilogare tutti gli appuntamenti:

(Fonte acmilan.com) - Weekend ricco per il nostro Settore Giovanile. Apre le danze la Primavera di Mister Renna a Bologna di venerdì pomeriggio. Poi fa partire il sabato l'Under 15 Femminile in casa del Barona Sporting, a seguire l'Under 18 a Verona e le sfide cittadine delle Under 11 e 10. Domenica fari accesi al PUMA House of Football con una mattinata rossonera: Under 10 Femminile, Under 17 contro l'Udinese, Under 11 Femminile e, a seguire, la Primavera Femminile con l'Hellas Verona. In trasferta le Under 15 e 16 a Zingonia contro l'Atalanta e l’Under 17 Femminile a Locate.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

  • PRIMAVERA: 15ª giornata, Bologna-Milan, ore 14.00 - Granarolo Youth Center, via Giuseppe Verdi 93, Crespellano (BO)

    • SABATO 13 DICEMBRE

  • UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Barona Sporting-Milan, ore 14.15 - via San Paolino 9, Milano

  • UNDER 18: 15ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 - TBC

  • UNDER 11: campionato, Orione-Milan, ore 16.00 - via Strozzi 1, Milano

  • UNDER 10: campionato, Cimiano-Milan, TBC - TBC

    DOMENICA 14 DICEMBRE

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Locate-Milan, ore 10.00 - via del Carso 2, Locate di Triulzi (MI)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Club Milano, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Udinese, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Enotria, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 15: 12ª giornata, Atalanta-Milan, TBC - TBC

  • UNDER 16: 12ª giornata, Atalanta-Milan, TBC - TBC

