(Fonte acmilan.com) - Weekend ricco per il nostro Settore Giovanile. Apre le danze la Primavera di Mister Renna a Bologna di venerdì pomeriggio. Poi fa partire il sabato l'Under 15 Femminile in casa del Barona Sporting, a seguire l'Under 18 a Verona e le sfide cittadine delle Under 11 e 10. Domenica fari accesi al PUMA House of Football con una mattinata rossonera: Under 10 Femminile, Under 17 contro l'Udinese, Under 11 Femminile e, a seguire, la Primavera Femminile con l'Hellas Verona. In trasferta le Under 15 e 16 a Zingonia contro l'Atalanta e l’Under 17 Femminile a Locate.