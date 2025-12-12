Milan, la squadra di Massimiliano Allegri è pronta a tornare in campo. Domenica alle 12:30 ci sarà la sfida di campionato contro il Sassuolo. Tema di oggi il calciomercato: voci sempre più insistenti sul futuro di Gimenez. Si parla di Icardi e occhio alla suggestione Thiago Silva. E occhio al possibile colpo a sorpresa a centrocampo. Le ultime novità da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>